Hodně perné a starostlivé léto bude v příbramském volejbalovém klubu. K výměně stráží dojde na všech úrovních. Do předsednického křesla se po odstupujícím Miroslavu Peterkovi vrací Daniel Rosenbaum. Nový bude i trenér a především hráčský kádr, který se teprve hledá a začne se stavět kompletně od začátku.

Příbramští volejbalisté budou hrát v nové sezoně se zcela vyměněným kádrem. | Foto: Ondřej Jícha

V Příbrami zažijí jedno z nejhektičtějších období. Teprve nedávno se vyřešila otázka, jak a klub bude pokračovat. Nakonec vše dospělo k tomu, že staronovým předsedou se stane Daniel Rosenbaum a diváci nadále budou chodit na extraligu, což je asi pro ně nejdůležitější zpráva, že 32tisícové město bude disponovat volejbalovou nejvyšší soutěží i vzhledem k mládeži a jak skvělou práci s ní dělá.

Kompletně nový bude ale i A-tým. Trenér Petr Brom měl smlouvu jenom na rok, na lavičce ho ale vystřídá jistě někdo nový. Jméno ale zatím Kocouři odmítli prozradit, byť nastínili, že jsou blízko podpisu smlouvy. Pro příchozího kouče čeká obtížný úkol dát dohromady a stmelit tým, který mu vedení sežene. „Musíme postavit mančaft. Intenzivně sháním a hledám hráče, což je velký oříšek. V tomhle pozdním čase obzvlášť,“ prozrazuje Rosenbaum.

V Příbrami budou muset sehnat až devět nových hráčů. Vzhledem k tomu, že tuzemský trh je rozebraný, tak se dá očekávat, že Kocouři budou muset v letošní sezoně, která má být stabilizační, vsadit na zahraniční hráče a až od ročníku 2024/2025 začnou tvořit novou koncepci, která by je měla vynést do vyšších pater.

Rosenbaum nastínil, že se v týmu objeví i řada hráčů z úspěšného družstva do 22 let, které nedávno získalo stříbrné medaile. V Příbrami si ale budou muset zvykat i na nová jména. Po avizovaném konci kapitána Martina Böhma už nebudou oblékat kocouří dres ani Ivo Hulpach či Lukáš Trojanowicz, jež oba měli už dlouho dopředu podepsáno jinde či brazilské akvizice. Kompletní šestice se tak vymění. Roli kapitána bude muset přebrat někdo z mladých. „Ve fotbalové Spartě jí dělal Ladislav Krejčí a zvládl ji bravurně, tak proč by něco podobného nemohl zvládnout někdo u nás,“ uzavřel Rosenbaum.