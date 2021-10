PAOK Soluň – Nymburk 83:84

Úvod utkání byl hodně chudý na body. Na obou stranách byla patrná nervozita, na týmy doléhala důležitost zápasu, střely byly hodně nepřesné. Domácí vedli 5:0 a Nymburk se začal střelecky prosazovat až po třech a půl minutách. Jeho nástup byl pomalý, o to rychlejší byl obrat. Za stavu 7:11 byl nucen domácí trenér vzít si oddechový čas. Jenže Nymburk se nenechal zastavit, Palyzova trojka z hodně těžké pozice s klaksonem znamenala desetibodové vedení po deseti minutách 11:21.

Na konci druhé čtvrtiny se Soluň přitahovala na hosty, náskok zkrátila na tři body. V poločase vedl Nymburk i díky sedmi trojkám o pět bodů 35:40.

Totální střelecký výpadek měl český mistr ve třetí čtvrtině. Za pět minut dal pouhých šest bodů. Dokonale toho využili domácí, kteří šli po hodně dlouhé době do vedení. To měli ve své moci zkraje první desetiminutovky. A začala pěkná tahanice o každý koš. Jak Nymburku nevyšel start do třetí části, o to lepší měli její závěr. Rozstříleli se Palyza a Kovář. Český tým znovu donutil soka k emotivnímu oddechovému času, když vedl 55:62. Do pauzy před závěrečnou čtvrtinou oba týmy přidaly po třech bodech.

Dobře Nymburk vstoupil do čtvrté části, po třech minutách mu dokonce pomohla trojka s faulem. Náskok hostí byl zase jedenáct bodů. Závěr utkání nyl ale opět dramatický. Hosté se střelecky zasekli, Soluň vycítila šanci a snížila minutu a půl před koncem na rozdíl pěti bodů. Jediný bod ztráceli osmnáct vteřin před klaksonem. Bylo to hlavně o tom, kdo lépe udrží nervy na uzdě. Pět vteřin zbývalo do konce zápasu, když domácí vyrovnali střelou za dva body, ta byla i s faulem a domácí hráč trestný hod proměnil. Poslední slovo měli mít Nymburští, ztráceli bod. Času bylo pramálo. Hruban koncovku nezvládl, Hardingova hodně těžká střela v poslední vteřině byla i po zhlédnutí videa platná. Nymburk se mohl naplno radovat. A slavit první výhru.

„Myslím si, že jsme si tohle vítězství zasloužili. Po většinu zápasu jsme byli lepší. PAOK ale ukázal svou zkušenost. Jsme rádi, že jsme nakonec zvítězili. Posledních pět minut jsme měli hrát chytřeji. Bylo tam hodně ztrát. Ale proměnili jsme poslední střelu a to je to nejdůležitější,“ radoval se Aleksander Sekulič, trenér Nymburka). „Je to pro nás velké vítězství ze hřiště dobrého soupeře. V této skupině je každá výhra velmi důležitá. My tento zápas brali skoro jako kdybychom hráli o všechno. Je to opravdu velmi důležité vítězství. Pomohla nám střelba, ale bylo to i proto, že nás soupeř nechával střílet z dálky, a když máte otevřené střely, tak je snazší je proměňovat. Také jsme dobře bránili jako tým. V závěru jsme jim sice dovolili hodně bodů, ale bylo to většinou po ztrátách. Jinak jsme bránili celkem dobře,“ zhodnotil výhru Sekulič.



Tíhu okamžiku na sebe vzal v poslední vteřině Jerrick Harding. Jeho střela za dva body byla vítězná. „PAOK je dobrý tým a hrál opravdu agresivně a dělal nám problémy. Byl to velký boj po celý zápas. Nakonec jsme to ale zvládli. Ani nevím, jak jsem tu poslední střelu proměnil. Dostal se ke mě míč a jen jsem se soustředil na tu střelu. A jsem moc rád, že to tam spadlo, protože tohle vítězství jsme potřebovali. Bylo štěstí, že jsem levák. I tak je to těžká střela, to nebudu lhát, ale já je docela trénuji. Teď se to vyplatilo. Byl to skvělý pocit,“ žířil štěstím nymburský basketbalista. „Předtím jsme si to sami zkomplikovali, měli jsme tam hodně ztrát, měli jsme si míč více hlídat. Tahle výhra je velmi důležitá. Kdybychom měli dvě prohry, bylo by to pro nás hodně složité. Teď jsme v dobré pozici a musíme se dobře připravit na domácí zápas s Igokeou, abychom to potvrdili.“

„Je hezké vyhrát střelou v poslední vteřině. Ale nemělo k tou vůbec dojít a měli jsme rozhodnout dávno předtím. V koncovce bylo od nás hrozně moc chyb. Došlo to až k tomu, že jsme to museli zachraňovat v poslední vteřině, ale o to je ta výhra krásnější,“ popsal své pocity zkušený nymburský borec Vojtěch Hruban.



Nejvíce bodů: Jones 17, DiLeo 16, Jankovič 14, Griffin 13 - Harding 22, Palyza 18, Ross 15, Hruban 11, Kovář 7, Váňa 6, Rivers a Benda po 2, Gak 1. Fauly: 17:23. TH: 23/16 - 12/9. Trojky: 7:15. Doskoky: 42:36. Ztráty: 10:12. Zisky: 9:7. Asistence: 18:15. Čtvrtiny: 11:21, 24:19, 23:25, 25:19.