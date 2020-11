„Dál zůstávají tři hráči v karanténě. Snažil bych se hrát, ale kromě hráčů s Covidem máme ještě další zdravotně indisponované. V tuto chvíli bychom neměli k dispozici žádného nahrávače a hrát bez nich nejde,“ vysvětlil na klubovém webu kladenský trenér Milan Fortuník, proč po zápasech z minulého týdne – se Lvy Praha (dvě utkání) a Odolenou Vodou – zažádal i o odložení nadcházejících duelů s Příbramí a Ostravou.

„Žádal jsem kluby, abychom zápasy odložili a snažili se najít jiné termíny,“ objasnil Fortuník.

Vedení příbramského klubu vyšlo kladenskému soupeři vstříc (stejně jako ostatní kluby), přestože i pro Kocoury je to značná komplikace. „Nehraje nám to do karet. Potřebovali bychom hrát a získat rytmus, takhle z něj zase na nějaký čas vypadneme,“ uvedl trenér Petr Klár, který ještě v minulé sezoně působil u Orlů.

Narážel na to, že Příbram už dříve vyhověla žádosti Karlovarska, se kterým se měla střetnout v sobotu. Západočeši požádali o odklad kvůli účasti v evropských pohárech.

Kocouři se tak (snad) znovu představí v akci 1. prosince, což je nový termín právě pro zápas s Kladnem.