Důvod? Podle sportovního ředitele příbramského klubu Daniela Rosenbauma hrály roli vzájemné komunikační a názorové rozpory – alespoň tak to vysvětlil před časem pro Deník. Sám Petr Klár nechce ani s odstupem dvou měsíců rozchod obou stran komentovat, protože se ještě údajně nejedná o smluvně uzavřenou záležitost.

Pětačtyřicetiletý trenér je v současnosti na rozcestí. Zvažuje, zda se bude nadále věnovat nejisté práci ve volejbalu, který ho neskutečně baví, nebo si najde klasický zaměstnanecký poměr. "Do června budu doma s rodinou a pak se rozhodnu, kudy dál povede má cesta," uvedl.

Klár s volejbalem začínal doma ve Vamberku ve východních Čechách. Jako hráč mimo jiné působil devět let působil v Belgii, dalších pět tam posléze přidal jako trenér. Po návratu domů žil v Praze a záhy spojil svůj volejbalový život s Kladnem, kde přispíval rozborem hry soupeřů a taktikou.

Během čtyř let slavil po boku Milana Fortuníka dvě extraligové stříbrné medaile, pravidelně se týmu dařilo i v Českém poháru, který v roce 2017 dokonce Kladno vyhrálo (k tomu se probojovalo ještě dvakrát do finále). "Byla to nádherná doba. Výborná parta a pokaždé narvaná hala fantastickými fanoušky. Bylo to jednoznačně mé nejlepší a nejúspěšnější volejbalové období," vzpomněl si.

Své bohaté zkušenosti zároveň už delší dobu předává studentům sportovního gymnázia v Kladně - se zaměřením na volejbal. V této práci míní pokračovat za všech okolností. "Máme tady výbornou partu a hlavně chci zůstat v kontaktu s mladými, abych v hlavě zůstal mlád i vůči svým dětem," uzavřel trenér, jenž má rád, když z jeho týmu na palubovce prýští emoce.