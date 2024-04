Už jen hodiny zbývají do druhého utkání série o bronz, kdy volejbalisté Příbrami nastoupí proti Kladnu. Čeká je poslední domácí duel sezony. Hala bude určitě vyprodaná a atmosféra bouřlivá. Sebevědomí Kocouři už po prvním střetnutí zjistili, že soupeř je hratelný. Před vlastními fanoušky se chtějí rozloučit v nejlepším světle. I trenér Lubomír Vašina věří, že fanoušci dovedou jeho svěřence ke srovnání zápasů na 1:1.

Co se stalo za stavu 2:0 na sety pro Kladno, že jste se takhle vzchopili?

Možná z nás spadla nervozita. Začaly se nám dařit některé věci. Bylo zásadní, že jsme sbírali víc balonu v poli. V prvních dvou jich nám tam spadlo zbytečně moc a neměli jsme možnost si připravit protiútok a udělat z toho bod. V tom jsme se zlepšili. Nadrazili jsme soupeře, vzápětí jsme z toho udělali bod a dostali jsme se zpátky do hry, kterou jsme předváděli celou dobu.

Sám jste uvedl, že jedním klíčů k výhře bude vyřazení Platačse, což se vám povedlo. Byl to ten zlom, že jste se vrátili do zápasu?

Pravda, že se nám tyhle věci povedly. Platačs neměl tolik bodů, na kolik byl zvyklý. Zas ho ale dobře zastoupil Seppänen. Kladno má hráče na to, aby si pomohlo něčím. Je ale pravda, že v tomhle směru se nám dařilo.

Zatímco v sérii se Lvy bylo otázkou kolik uhrajete setů, tak Kladnu jste hned v prvním zápase ukázali, že nebude mít cestu za medailí až tak jednoduchou a donutili jste ho vymáčknout ze sebe maximum. Po úvodním výkonu vás určitě fanoušci poženou k tomu, abyste srovnali.

Byli bychom rádi, kdybychom se do Kladna vrátili. Naši fanoušci jsou úplně fantastičtí a jsou pro nás sedmým hráčem. Všichni spoléháme na domácí prostředí. Kladno je zkušený tým. Domácí prostředí bude pro nás povzbuzením.

Do Kladna se určitě chceme vrátit, hlásí Ureš po první dramatické bitvě

Co vám ukázal úvodní duel směrem k domácí odvetě?

Když už jsme se dostali takhle daleko, tak se ho pokusíme porazit. Nikdo nechce odejít poražený. V Kladně jsme k tomu měli blízko. Uvidíme, jak budou další utkání vypadat.

Už semifinále bylo pro Příbram svátkem. Diváci seděli na schodech. Bude nyní hala znovu napěchovaná?

Doufám, že si zápas užijí diváci i my a že na konci zápasu budeme mít větší radost, než jsme měli v Kladně. Výkon nebyl vůbec špatný a nemusíme se za něj stydět. Do domácího utkání můžeme jít se vztyčenou hlavou.

Zažije Kladno v Příbrami peklo?

Myslím, že Kladno je zvyklé na takovou atmosféru. Vzpruhu dostaneme hlavně my díky publiku.

Kovbojka na úvod. Kladno zvládlo pětisetové drama a je blíž k bronzu

Určitě jste nabrali hodně sebevědomí. Je ve vašich silách dostat sérii zpátky do Kladna?

Budeme se o to snažit, když už jsme se dostali takhle daleko. Jsme překvapení letošní překvapení extraligy. O medaile se chceme porvat.

O vás je známo, že dokážete hráče namotivovat. Budete mít před zápasem nějaký proslov?

Sbírám síly sám se sebou. Jsem rád, že jsem schopen dát energii sám sobě a hráči mají motivaci sami v sobě a nemusím jim jí předávat. Motivovat je nemusím. Oni jsou sami. Cítí, že úspěch může být. Hráči, i když jsou mladí, tak na jejich věk jsou schopní emoce ukočírovat. Samozřejmě tam můžou být taktické chyby. Ty ale vyplývají z toho, že hrají takové zápasy poprvé a nemají s nimi zkušenost. Je důležité, že podobná utkání teď hrají a sbírají zkušenosti.