Jestli se mu někde hraje dobře, tak určitě v posvátném areálu All England Clubu. Tenista Jiří Veselý opět dokázal, že se mu na travnaté půdě ve Wimbledonu daří. Pokaždé totiž přešel alespoň přes první kolo. Londýnskou tradici dodržel příbramský rodák i nyní, když po tříhodinové bitvě porazil 22. nasazeného Američana Sebastiana Kordu 3:1 na sety. Připsal si tak důležitou výhru i body.

Tenista Jiří Veselý slaví ve Wimbledonu další výhru | Foto: České srdce=Tenisové srdce

Podeváté se objevil ve Wimbledonu a podeváté prošel do druhého kola. S tímhle cílem odjížděl 29letý tenista Jiří Veselý do Londýna. Čekal ho těžký los, nicméně opět předvedl solidní a standardní výkon na trávě a znovu potvrdil, že zápasy na zeleném pažitu mu zkrátka sedí. „Nechtěl jsem sérii přerušit. Věděl jsem, že je Kordič (Sebastian Korda) skvělý hráč, byl ve čtvrtfinále Australian Open, teď v semifinále Queensu. Ale také dlouho nehrál kvůli zápěstí,“ uvedl Veselý po vítězné tříhodinové bitvě.

Jeho soupeř, který je synem bývalého českého tenisty a vítěze Australian Open z roku 1996, sice před zápasem sršel sebevědomím. Na tiskové konferenci tvrdil, že je favoritem, avšak na kurtu narazil. „Četl jsem to. Upřímně, bych tohle neřekl. Cesta turnajem je dlouhá a kanonýrů vždy dorazí hodně. Třeba mně se tu vždy daří, a když dobře podávám,“ narážel Veselý na fakt, že v průběhu celého zápas ztratil servis pouze jednou ve druhém setu. Jinak bylo utkání ale kompletně v jeho režii a po třech hodinách a dvou minutách slavil výhru 3:1 na sety.

„Zápas jsem zvládl skvěle i mentálně. Závěr byly obrovské nervy, ale v důležitých momentech jsem nezkazil a uhrál si vítězství,“ pochvaloval si příbramský rodák, když ustál pátou hru závěrečné sady, ve které čelil hned čtyřem brejkbolům soupeře. Situaci ale ustál a nakonec si došel pro vítězství.

Ve Wimbledonu si tak opět zahraje ve druhém kole, kde čeká na aktuálně 528. hráče světa přijatelný soupeř a tudíž i možnost jít dál a připsat do žebříčku víc než jen doposud 45 získaných bodů. K tomu může Veselý získat i další sebevědomí. Nyní cenné zvlášť po jeho návratu na kurty.

„Mentální nápor je obrovský. Pořád ještě nemám tolik odehraných zápasů, natož výher, abych klíčové momenty ustál. Proto jsem strašně rád, že se mi to teď podařilo,“ řekl s úlevou Veselý.

V All England Clubu si tak připsal další velkou výhru. Do seznamu přemožených si může připsat jméno Sebastian Korda. „Památných zápasů ale bylo víc. Výhry na velkých kurtech se Zverevem a Thiemem, Fogniniho jsem porazil na trojce. S Berďou (Tomášem Berdychem) jsme tu hráli pětiseťák. Na ten vzpomínám asi nejvíc, i když pro mě nedopadl. Hráli jsme ale dva dny. To byl zápas, který měl všechno,“ zavzpomínal příbramský rodák.