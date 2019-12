Tři zlaté, jedna stříbrná a jedna bronzová, taková je letošní bilance hráčky TJ Sokol Praha Vršovice, jež se k nohejbalu dostala přes fotbal, který odchovankyně Dobříše hrávala za Spartu Praha a následně působila na pražské Dukle.

Její první letošní úspěch přišel v rámci dlouhodobé soutěže, kdy vršovickému celku výrazným způsobem pomohla k druhému místu v extralize. Dobrou formu si následně přinesla i do první velké akce v sezoně, kterou bylo republikové mistrovství, kde nejprve v singlu útočila na zlatý hattrick. „Papírově jsem do turnaje vstupovala jako favorit, i když v téhle disciplíně, zvláště u žen, záleží mnohdy hlavně na momentálním rozpoložení, než na kvalitách,“ prozradila čtyřiadvacetiletá hráčka, která však od svého úvodního vystoupení roli favoritky potvrzovala. „I přes to, že jsem na svoji osobu cítila velký tlak, všechny zápasy kromě toho finálového, jsem zvládla na dva sety,“ líčila svou cestu do boje o titul.

Ten pro ni ale nezačal vůbec dobře. „Soupeřka ukořistila první set. Přesto jsem stále věřila, že se to půjde dát zlomit. Samozřejmě mě v průběhu prvního setu napadlo, že to tentokrát nemusí vyjít, ale byl to opravdu jen chvilkový stav,“ přiznala Fojtíková.

A to se nakonec podařilo. „Do druhého setu jsem vstoupila bez méně nevynucených chyb a sama jsem soupeřku nutila k vynuceným chybám. Třetí a rozhodující set pokračoval v mých představách a tak jsem mohla slavit třetí singlový titul v řadě,“ radovala se.

Nejvyšší stupínek následně obhájila i ve dvojicích, přestože ani zde se nejednalo o cestu růžovou zahradou. „I přes všechna vítězství 2:0 na sety bylo opravdu mnoho stavů 9:9, kdy se tedy rozhodující bod vždy přiklonil v náš prospěch,“ podotkla.

Skvělý šampionát ze svého pohledu završila ve trojicích, kde se spoluhráčkami obsadila třetí místo. „Mohly jsme jít do sprchy dost předčasně, když jsme se potkaly ve čtvrtfinále s naší druhou sestavou z Vršovic. Možná i přes tento velký boj nám pak scházely síly v samotném semifinále, které jsme prohrály, ale na zápas o bronz jsme se znovu dokázaly zkoncentrovat,“ poznamenala důležitou věc, která vedla k zisku dalšího cenného kovu.

Vrcholem letošní sezony však pro Anetu Fojtíkovou bylo mistrovství světa ve slovenských Michalovcích, na němž se představila nejprve v soutěži jednotlivkyň, kde obhajovala loňský bronz a bojovala o něj i tentokrát. „Co se konkurence týče, právě singl je na mistrovství nejvyrovnanější. Bohužel, ač jsem se v souboji o bronz střetla se stejnou rumunskou soupeřkou jako posledně, tento rok šel cenný kov do Rumunska,“ přiznala zklamání.

Chuť si ale následně spravila ve trojicích, kde v boji o zlato nedala se svými spoluhráčkami šanci Maďarkám a mohla slavit titul mistryně světa, kterým korunovala letošní skvělý rok.