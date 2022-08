„V neděli máme volno, tak si na společné večeři dáme pár piv. Tak se, myslím, slaví českým způsobem,“ těšil se Mick van Buren.

Tenhle způsob oslavy však neuznává biatlonový reprezentant Michal Krčmář. „Takhle úroveň profi sportu u nás nezvedneme! Je mi jedno, jaké jsou zvyky atd., prostě tohle je špatně!“ ohradil se stříbrný olympijský medailista na Twitteru.

Podle něj tím profesionální sportovci dávají špatný příklad mladé generaci. „Borec dal hattrick a chodí po něm na pivo… tak budu taky a je to v pohodě. A pak společnost nadává, že mladá generace nemá výkonnost a morálku,“ vysvětlil Krčmář.

Dobře míněný tweet však nepadl na úrodnou hroudu. Krčmář se nesetkal s kladnou reakcí. Jen tím proti sobě poštval další uživatele. Ohradil se dokonce i jeden bývalý vrcholový fotbalista. „Ach jo. Pohoršovat se nad tím, že si kluci po skvělém vstupu do soutěže zajdou na večeři a dají si pivo nebo víno je teda věc,“ žasnul bývalý ligový fotbalista a někdejší mládežnický reprezentant Petr Nerad.

„Mně to nejvíce vadí v kontextu dorůstající generace… když si tohle přečte, tak si vlastně řekne: tak proč bych si nemohl dát já? A myslím, že se to dá oslavit pouze tou večeří… nevím, proč by tam měl být alkohol,“ reagoval na kritiku Krčmář.

Mick van BurenZdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer

Slavný biatlonista prozradil, že není zarytý abstinent, ale během sezony se alkoholu vyhýbá. „U mě je to jednoduché… od srpna do konce března abstinent. Duben mám volno a po sezoně, tam nějaký alkohol padne. Občas si dám nějaké pivo, ale jsou to tak tři čtyři piva do měsíce maximálně.“

Juniorský vicemistr světa chápe, že v kolektivním sportu je potřeba tužit partu, ale alkohol k tomu není potřeba. „Nevidím důvod, proč by si měli dávat alkohol. K čemu je ve sportu alkohol prospěšný? Absolutně k ničemu, má jen negativa,“ vysvětlil Krčmář.