Podle ní ale dá do budoucnosti obtížně nakukovat. „To co jednou bude, je vždycky otevřené. Spíš mohu mluvit o něčem, co bych chtěla,“ přemítá usměvavá dlouhovláska.

Před dvěma týdny na juniorském mistrovství ČR v ostravské hale ovládla ve žlutomodrém kladenském dresu dvoustovku za 24,12 s, v čase 7,58 byla třetí na šedesátce a s parťačkami slavila druhé zlato ve štafetě 4x200 metrů.

„Mou perspektivou je posun na delší trať, což je čtyřstovka,“ pokračuje studentka třetího ročníku sportovního gymnázia v Kladně.

Maturovat sice bude až příští rok, ale líbilo by se jí, kdyby se i vysokoškolské studium týkalo sportu. „Asi by ze mě nemohla být trenérka. Na to nejsem ten správný typ, ale zajímá mě obor sportovního managementu,“ říká Tereza.

Podle ní bude rok 2023 velice důležitý a náročný. „Bude se toho dít docela dost. Maturita, zkoušky na vysokou školu a k tomu juniorské mistrovství Evropy,“ vyjmenovává rodačka z Kladna.

„Jsem fanynkou hokejových Rytířů.“ přiznává dívka, která na kladenském Sletišti začala trénovat už v šesti letech. „Sice jsem chvíli cvičila aerobik, ale protože starší sestra dělala atletiku, chtěla jsem být jako ona a tenhle sport jsem si v podstatě vybrečela.“

Postupem času se ukázalo, že její disciplínou budou sprinty. „Dá se říct, že dlouho běžet mě nebaví,“ směje se. „Do čtyřstovky se proto moc neženu… Jenže v tom má hlavní slovo paní trenérka. Už jsem ji běžela, ale hlavně kvůli bodům ve štafetách.“

Přechod z juniorů mezi dospělé sportovce by Tereza Lamačová ráda zvládla. Jednak ji ještě čeká přechodová kategorie do 23 let, a pak si nemůže vynachválit podmínky a pohodu na Sletišti.

„Klub nám zajišťuje skvělé zázemí a jsem členkou úžasné tréninkové party. Částečně do ní stále patří i kladenští čtvrtkaři Matěj Krsek a Daniel Lehar. Připravovat se s kluky je fajn a trenérku Hanku Větrovcovou všichni milujeme. Proto mě atletika baví a ráda trénuju a závodím,“ dodává.

Tereza LamačováZdroj: archiv sportovkyně