Barážový strašák je odstraněn. Definitivně. Ba co víc, v Příbrami se mohou všichni těšit, že si po roce užijí play-off i přes porážku s posledním týmem extraligy a vyhnou se ošemetným soubojům o záchranu. Na Kocourech se nicméně projevil boj s moribundusem v týdnu a rovněž tréninková absence. Možná i proto byl jejich výkon lehce nervózní s mnoha zkaženými servisy. Ostrava dokázala lépe útočit z horšího příjmu a díky tomu brala první set.

Na startu druhé sady se pokusil kouč Brom vyměnit nahrávače, nicméně rozjetým hostům fungovala obrana a hned zkraje dějství si připsali čtyři bloky v rychlém sledu, navíc Mazoch s Dvořákem výborně útočili a Kocouři odešli z palubovky spráskáni. Prohra rozdílem sedmi bodů je ale probudila a po změně stran byli lepším celkem. Ostrava začala chybovat, domácí zlepšili útok i obranu a začalo se schylovat k dramatu.

Kocouři otevírají brány předkola. Doma zkrotili rozjeté Aero

Přetahovaná skutečně přišla. Kocourům se podařilo smazat až sedmibodové manko. Rosenbaum poslal zápas dvěma esy do napínavé koncovky, ve které hosté proměnili až pátý mečbol a naladili se na baráž. Příbram i přes prohru ale postoupila do předkola play-off. „Samozřejmě jsme chtěli poslední domácí zápas základní části extraligy vyhrát. Myslím si, že kapánek rozhodl první set, kde jsme vedli o tři o čtyři body a udělali jsme více chyb, než bylo zdrávo a bylo to vše celé křečovité,“ uvedl trenér domácích Petr Brom.

„Na naší hře se projevilo, že jsme byli celý tým nemocní a skoro jsme netrénovali, což se na výkonu značně podepsalo. Dělali jsme školácké chyby,“ poznamenal kapitán Martin Böhm. Díky tomu, že má Příbram jisté předkola a účast v extralize se od příští sezony stane předsedou klubu. Nyní se ale bude s celým týmem chystat na poslední kolo s Českými Budějovicemi a následně na předkolo play-off. V něm mají Kocouři jistotu, že se vydají na jih Moravy. Zahrají si buď s Brnem, nebo Zlínem.

Příbram - Ostrava 1:3 (-23, -18, 17, -27)

Esa: 7:8. Bloky: 8:11. Rozhodčí: Nedbálek, Velinov. Diváci: 630.

Příbram: Šábrt (8), Rosenbaum (6), Böhm (13), Trojanowicz (8), Ureš (11), Duarte (13), libero Peterka. Střídali: Hulpach (12), Pereira