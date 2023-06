Byl to báječný sobotní výběh do přírody. Brdský půlmaraton, tradiční podnik seriálu zážitkových přírodních běhů Trail Running Cupu, nezklamal. A vítězství navíc zůstala skoro doma.

Brdský půlmaraton zavedl běžce do kouzelní přírody. | Foto: Trail Running Cup

Jaroslav Blažek vyrazil za rodinou a na nejvyšším stupni si potřásl rukou s Ivonou Rejskovou, kterou moc dobře zná, protože ona v Dobříši bydlí. „Běžela jsem domů,“ usmívala se. Tratě vedly z Kytína v první části až skoro opojně trailově s ohledem na nadmořskou výšku okolo Knížecích studánek.

„Běželo se mi super, vyšlo počasí a v lese bylo příjemně. Trať se nádherně zakrucovala, znám to tam, myslím dobře, a stejně jsem tu něco běžel poprvé,“ potěšilo vítěze. Ten vyrazil za tréninkovým během, po ostřejší pětce, kdy se odpoutal zbytku pole, už zůstal sám. „… a mohl jsem si to hlídat, abych se zase úplně neodvařil,“ potvrdil v cíli (1:19:53) všestranný běžec.

Čtvrtý doběhl šedesátník

Zásadní inspirací a motivací se mu stala před sedmi lety Krkonošská 50, kterou dokončil v top 10. Od té doby se začal běhání věnovat vážněji. Loni už skončil v Trailu Praha druhý hned za Ondřejem Fejfarem a třeba letos už dal silniční maraton v nizozemském Enschede za 2:29. „A chtěl bych ještě líp, třeba letos v Berlíně,“ nebojí se chlapík, který si vybírá závodní cíle, jak to vyjde, s ohledem na cestování s ročním synkem.

Druhý doběhl Jan Štěpánek (-3:01) a třetí Ferri Santiago Berenguer (-4:43). Ekipa zahraničních běžců byla opět početná a přinesla do výsledkové listiny vlajky Itálie, Španělska, USA nebo Brazílie. Tradiční veteránský souboj pro sebe získal stále skvělý šedesátník Čeněk Filingr (čtvrtý absolutně za 1:25:01).

Sestry Pavelkovy zdědily volejbalové geny. Ponorka prý dvojčatům nehrozí

Šestý padesátník Zdeněk Beck za ním zůstal jen 58 vteřin. „Byl lepší, už jsem cítil únavu z osmi závodních víkendů v řadě,“ přiznal muž, který ve zmíněném programu stihl i pražský maraton za 2:55.

V posledním seběhu od brdského patrona Fabiana do Kytína už nehonil ani Ivonu Rejskovou (1:25:45). Ta se ukázala ve výtečné formě a vrátila italské vědkyni Eugenii Boffo porážku ze zimního maratonu Praha-Dobříš. „Bylo to dobrý, i když náročnější než jsem čekala. Asi jsem si málo načetla mapu,“ krčila rameny.

Dlouhé seběhy jí už tolik nesedí

„Start byl hodně ostrý, ale už v prvním stoupání jsem utekla druhé a běžela si svoje. První část se mi moc líbila, víc to stoupalo, mně to jde líp nahoru. Dlouhé seběhy mi už tolik nesedí,“ popisovala.

Zdejší terény zná, vždyť i minulý víkend běžela Brdskou 25. Její příběh se podobá nejlepšímu muži. Běhá sama a s kamarádkami deset let. Poslední měsíc se pod vedením trenéra Michala Štefaniče dostala až k mistrovskému půlmaratonu v Pardubicích za 1:23.

Víkend plný veslování. Pražské Primátorky se opět ukáží v plné kráse

Alternativní devítku vyhrál Jakub Skalka (35:55), který se až skoro do rozdělení tratí držel s lídrem Blažkem. „Po zranění kolena jsem neměl nějaká očekávání, ale už to šlo. Na delší trasu bych teď asi neměl, trápil bych se. Ale i ta kratší byla moc pěkná a jsem rád, že byla v nabídce,“ říkal profesí ajťák, usídlený v Praze, ale pocházející z Mladých Buků. „Ano, Krkonošskou 50 mám na seznamu, je to výzva a vypadá moc zajímavě. Uvidíme,“ usmál se nad plány. Mezi ženami byla nejlepší Edita Kunčarová (43:17).