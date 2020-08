/FOTOFLAERIE/ Poprvé letos vyrazil závodit za hranice České republiky. Paratriatlonista Jan Tománek se postavil na start polského Garmin Iron Triathlon Ślesin – polovičního Ironmana zahrnujícího 1.9 kilometrů plavání – 90 kilometrů cyklistiky – 21.1 kilometrů běhu. V konkurenci více než 150 nehandicapovaných sportovců se umístil na 38. místě a navíc dosáhl dílčího osobního maxima v plavání.

Paratriatlonista Jan Tománek absolvoval první zahraniční závod v letošní sezoně. Tím byl v Polsku Garmin Iron Triathlon Ślesin. | Foto: archiv Jana Tománka

To má po polském závodě nově hodnotu 33:50 minuty. Tománek tímto výkonem potvrdil to, čemu už nasvědčovaly poslední tréninky. A sice, že má plaveckou formu. „Plavecká část byla zahájena rolling startem, kdy vždy čtveřice závodníků v deseti vteřinových intervalech podle předpokládaného času dokončení vbíhá do vody. Pouze u mě byla výjimka startu z vody a současně jsem odstartoval jako první závodník. Rolling start mi vyhovuje a považuji ho za velmi komfortní a bezpečný. Své pozice jsem využil dokonale, protože plavci, kteří mě postupně doháněli, byly vždy o několik výkonnostních úrovní výš. Plavalo se mi opravdu skvěle a čas i vzhledem k započtenému výlezu z vody považuji na své poměry za špičkový,“ pochvaloval si dvaatřicetiletý závodník.