Ve Španělsku si vyzvedl motorku, s níž skákal při FMX akci v Seville. Libor Podmol ji pochopitelně musel předělat na verzi pro dálkovou soutěž. V nadcházející Rallye Dakar pojede kategorii bez asistence. Ještě předtím ho čeká tradiční akce FMX Gladiator Games.

Libor Podmol by v novém ročníku Rallye Dakar rád dojel do cíle | Foto: se svolením Libora Podmola

Zároveň ve španělském teple potrénoval. Jízdy na motorce v českém mrazu nebylo úplně to, co by si přál. „Nový Dakar bych rád dojel do cíle a přivezl trofej z pódiového umístění,“ přál si Libor Podmol, který letos v lednu v první etapě pouštní soutěže havaroval, zranil se a musel odstoupit.

Byl zvyklý s dakarskou motorkou skákat salta na exhibicích. Nebezpečný kousek předvedl letos například ve Vídni, Vlašimi nebo nedávno v Seville. Nyní stroj jménem Gaia vypravil na Dakar.

„Musel jsem vyměnit celou navigační věž, kterou jsem na letošním ročníku rozlomil. Jinak jsme motorku předělali z FMX setupu. Pomáhal mi mechanik od mého kamaráda Josého Mirallese, slavného freestyle závodníka,“ líčil Podmol.

Motorku připravoval a přestavoval ještě s „Kaďákem“ - jednorukým závodníkem Radkem Skalickým. Po několika hodinách prošla Gaia v Barceloně technickými přejímkami a mohla odplout do Saúdské Arábie.

Představí se na FMX Gladiator Games

Na Dakar se Podmol připravoval v průběhu celého roku. Má za sebou jízdy na motokrosové i endurové motorce. Pod dohledem Karla Kolpeka trénoval na silničním kole, ale i na bikách. Zároveň zvládl závod Baja 500 v Rumunsku, kde skončil bez asistence druhý a vyhrál jednu etapu.

„Fyzicky jsem na tom dobře. O to strach nemám, i když na Dakaru je plno nástrah. Jsem rád, že jsem vyléčil dva kompresně zlomené obratle po pádu v první etapě v minulém ročníku. Celkově jsem jel - podobně jako loni - vytrvalostní, balanční nebo reflexní cvičení,“ popsal přípravu mistr světa ve freestyle motokrosu.

V sobotu 9. prosince se Libor Podmol ještě představí v O₂ areně na FMX Gladiator Games. „Po letech pojedu na své yamaze, se kterou jsem získal nejlepší výsledky. Už se těším na české fanoušky,“ zmínil Podmol.

„Dakar chci v nejdrsnější kategorii bez asistence dojet, udělat ze sebe zase o trochu víc chlapa a nejlíp přivézt domů trofej ze pódiové umístění, aby tam moje ego už nemělo potřebu jet znovu,“ usmíval se.