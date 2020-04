ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

O to větší škoda, že se družstvo nováčka mezi českou elitou, se mělo na úvod představit na domácí půdě. První turnaj měl totiž proběhnout v hale na Březových Horách. „Samozřejmě nás to mrzí,“ přiznává Straka, podle kterého bude nejen tento turnaj nakonec zrušen. „Podle mě bude zrušen celý letošní ročník. Za předpokladu, že se situace vůbec uklidní, bude druhá polovina roku velmi nabitá. Nedovedu si tak představit, že by bylo možné celou ligu absolvovat,“ tvrdí.

Upozorňuje totiž, že připravovat se naplno, je nejen pro jeho svěřence v době momentálních opatření prakticky nemožné. „Tělocvičny jsou zavřené. Našim závodníkům jsme sice rozdali individuální plány, jejichž plnění sledujeme přes mobilní aplikaci. Obsahují ovšem pouze posilování a běhání v přírodě. Co se týká techniky, dá se simulovat pouze nácvik chvatu bez soupeře, ale to je všechno."

Konečné slovo ale budou mít svazoví činovníci českého juda. „Uvidíme, celou situaci bedlivě sledujeme,“ dodal Jiří Starka.