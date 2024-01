Třetí etapa letošního Dakaru měřící 437 kilometrů si délkou ani náročností nezadala s předchozí. Přes to, že tým MM Technology několikrát měnil pneumatiku, v cíli skončil na druhém místě se ztrátou necelých pěti minut na vítěze etapy. V průběžném pořadí patří posádce Čendy stále třetí místo.

Martin Macík upevňuje pozici a útočí na čelo | Foto: MM Photography

První kilometry etapy vedoucí z Al Duwadimi do Al Salamiya nebyly pro Macíka a spol. vůbec jednoduché. Místní krajina se rozhodla jim nic nedarovat, a přestože Čenda zvládá s přehledem většinu nástrah terénu i ve vysokých rychlostech,museli se věnovat poškozené pneumatice.„Čenda to neměl s gumami úplně jednoduché, ostré kameny si zkrátka vybírají svou daň. Kromě toho je ale jen ošlehaný větvemi a má odřený blatník, takže nic, co bychom neměli stihnout opravit v těch dvou hodinách, co na servis po maratonské etapě máme,“ popisuje stav kamionu mechanik David Švanda.

Největší terénní zajímavostí třetího dějství dakarského klání byly vysoké písečné duny, které představovaly pro posádku oranžového speciálu výzvu nejen řidičsky, ale také navigačně. „Většinu nejvyšších dun jsme přejeli s námořnickou rozvahou, párkrát jsme couvali, ale navigačně jsem spokojený s celou etapou. Neztratil jsem se, všechny body jsme trefili, tak to má být,“ říká navigátor František Tomášek.

Po pořádné porci více než 400 kilometrů dokončili Martin Macík, Tomášek a Švanda etapu na druhém místě. V celkovém průběžném pořadí je posádka ze Sedlčan na třetím místě. Ztráta na druhou příčku činí necelé čtyři minuty, na vedoucí pozici jich musí s Čendou najet ještě dalších deset.

„Začátek byl pro mě hodně bolavý, v průběhu etapy jsme měnili pár pneumatik, ale jak přišly duny, začalo mě to fakt bavit. Nejlepší byly poslední kilometry, to jsme jeli kudlu a stáhli jsme na čase, co se dalo. Z druhého místa mám radost a jsem strašně spokojený s tím, jak Čenda funguje,“ shrnuje dojmy pilot Martin Macík

Macíkova posádka přečká noc v improvizovaných podmínkách odděleně od mechaniků i Čendy. V úterý pak čeká na závodníky měřený úsek o délce 299 kilometrů na trase z Al Salamiya do Al Hofuf. S lehčím terénem ale počítat nemohou, protože organizátoři slibují, že extrémně náročný bude letos celý Dakar.