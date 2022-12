Jeho nový závodní kamion pojmenovaný Čenda vznikal během letošního roku podle návrhů Martina Macíka staršího, šéfa MM Technology. Větší část vozu vychází z léty osvědčeného vývoje, novinky by měly posádce zajistit větší pohodlí během jízdy a také možnost proplout náročnějšími terény ve větších rychlostech. „Můžeme si teď dovolit jet hodně svižně i po složitější trati, aniž by to odnesla naše záda. Jízda je vždy omezována odolností auta a komfortem posádky. A lidské limity jsme teď zase o něco posunuli,“ vysvětluje palubní mechanik David Švanda.

Dakar 2023: Macík už si vyzvedl Čendu. Společně bivakují na pláži

Další technická vylepšení nového kamionu by měla posádce přinést například i snadnější výměnu pneumatik. Speciální je také design Čendy, o který se částečně postarali fanoušci. Zadní kapotu totiž vyzdobili svými vzkazy a podpisy. Symbolicky tak pojedou slavný závod společně s posádkou. Martin Macík svůj nový kamion důkladně testoval v říjnové Rallye du Maroc, kde se ho pokusil maximálně zničit, aby se projevily všechny jeho slabiny. Čenda se osvědčil, dokonce marocký závod vyhrál. Druhé kolo testů pak proběhlo v Polsku, těsně před odjezdem techniky na Dakar. Čtvrteční svezení na shakedownu tak bylo spíše vítanou formalitou a členové MM Technology věří, že je Čenda na legendární rallye dobře připraven.

Ze shakedownu se tým Martina Macíka vydal rovnou k administrativním a technickým přejímkám. Ty už nebyly tak zábavné jako testovací jízdy, přesto proběhly hladce. „Všechny stanoviště jsme obešli, posbírali razítka, vystáli jsme si fronty. Během technické neprošel jen Ferryho hans, protože měl decentně rozedranou šňůrku. Ale naštěstí máme náhradní, takže jsme ho jen vyměnili. Doložili jsme také pár drobností, které nám chyběly v Marseille. Čendu jsme večer ještě vypucovali. A máme hotovo,“ popsal Macík.

Kamiony ze Sedlčan úspěšně rozjíždějí šampionát dálkových závodů

Tým MM Technology je tak na Dakar 2023 nachystán a může si užívat poslední klidnější chvíle, zbývající do startu. „V bivaku je příjemná atmosféra. Potkali jsme se tu se spoustou závodníků. S každým si pokecáme. Poznáváme nové lidi. Ale teď už si půjdeme dát večeři, vykoupat se a na kutě,“ hlásil Martin Macík. Poslední hodiny zbývající do sobotního prologu tak členové týmu MM Technology stráví v poklidu. Předstartovní povinnosti už mají za sebou a těší se až Dakar konečně začne.