Žádný pozvolný rozjezd. Dakar 2021 začal pěkně zostra. Po prvním dni plném navigačních chytáků poslali v pondělí pořadatelé závodníky do druhé etapy, aby zdolali úctyhodnou porci 457 ostrých kilometrů, během které nechyběly ani náročné duny.

Ty má ovšem Macík rád, což znovu ukázal. Svůj žlutý kamion držel od startu ve vedoucí pětce. „Musím říct, že to byl mazec. Trať byla pestrá, zábavná. Jen posledních 70 kilometrů to zase byla slušná vypalovačka. V těchto rychlých úsecích je to opravdu o občanské statečnosti, protože jedete rychlostí 140 km/h přes nejrůznější bordely a výjezdy,“ popsal nástrahy Martin Macík, který poprvé naplno vyzkoušel automatickou převodovku.

„Automat funguje, jak má. Dává mi do jízdy klid, můžu se víc soustředit na kroucení volantem. Některé pasáže jsme zrychlili. Jízda je plynulejší. V písku se zatím sžíváme, protože prostě funguje jinak. Musím omezovat kvalty, částečně řadím i manuálně, k tomu přepínám režim. Potřeboval jsem si na to dneska přijít, proto nás v úvodních dunách předjely dva Kamazy. Ale rychle jsme zjistili, co s tím a zase přidali,“ poznamenal pilot.

AUTO LETÍ, ALE VIBRUJE

Potěšujícím zjištěním druhé etapy je, že speciál je právě díky automatické převodovce oproti předchozím ročníkům výrazně rychlejší. Přesto měla celá posádka, kterou kromě Macíka tvoří ještě navigátor František Tomášek a palubní mechanik David Švanda pořádně nahnáno.

Znervózňovalo ji neidentifikovatelné drnčení, jehož příčinu se nepodařilo odhalit ani po zastávce na trati. „Od startu jsme měli stažené půlky, protože nám vibrovalo auto. Nevíme, proč. Donutilo nás to dokonce zastavit. Vyběhl jsem ven, abych všechno zkontroloval. Ale autu nic nebylo, všechno sedělo na svém místě,“ kroutil hlavou Švanda.

„Technické záhady jako ta dnešní k Dakaru prostě patří. Bude to nějaká maličkost,“ snažil se zůstat v relativním klidu šéf týmu Martin Macík starší.

I tak celý tým v bivaku intenzivně pracoval, aby znovu vyladil závodní speciál pro dnešní třetí etapu z Biši do Vadí d-Davásir, která nabídne dalších 457 měřených kilometrů.