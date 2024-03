Okres Příbram zná sportovní krále a královny za uplynulý rok 2023. V kulturním domě došlo na vyhlašování cen Sportovce roku. Mezi jednotlivci vyhrál populární anketu loni stříbrný a letošní vítěz Rallye Dakar Martin Macík před triatlonistou Janem Šnebergerem. Kolektivům vládnou hokejistky, které už několik let v řadě bez porážky dominují ženské extralize.

Sportovec Příbramska za rok 2023 | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Podobně jako v lednu v Saúdské Arábii, tak i nyní mezi sportovci regionu získal první místo kamionový jezdec Martin Macík. „Jsem hrozně rád, že jsme mohli tuhle cenu získat. Chtěl bych poděkovat všem, kdo pro nás hlasovali. Cenu beru jako úspěch celého týmu,“ řekl vítěz ankety ve videomedailonku. Cenu za něj přebral palubní technik a hlavní mechanik David Švanda.

„Ono nic nepřijde jen tak, a když budete sedět doma, tak nic nezískáte. Martin (Macík) na tom pracoval deset let a každý rok musí makat,“ řekl na adresu svého řidiče Švanda. Sám pak nastínil, co vyjma servisu aut na trati v průběhu Rallye Dakar dělá. „Dělám mu druhé oči. On ve vysokých rychlostech nedokáže zpozorovat všechny detaily na cestě, takže mu je hlásím, abychom do něčeho zbytečně nevlítli a nepoškodili sebe i auto,“ popisoval člen vítězné posádky letošního ročníku slavného závodu. Za Macíkem skončili v anketě na stupních vítězů triatlonista Jan Šneberger a mistr světa v sidecarcrossu Ondřej Čermá

Vzpoura dokonána. Kocouři zničili Duklu a v souboji šelem vyzvou mistra

Prvenství mezi kolektivy získaly příbramské hokejistky, které už několik let bez porážky vládnou ženské extralize a nyní si došly i pro první místo. „Každý ví, že do každého zápasu se jde tak, že se může stát cokoliv a nikdy není jisté, jestli se vyhraje či nikoliv. Klopýtnout se může. Měly jsme v kabině cíl natahovat tu šňůru co nejdál. I v letošním roce se holkám velice daří. Doufám, že budou pokračovat jen tak dál,“ komentovala útočnice a vicemistryně světa do 18 let Adéla Šapovalivová. Za nimi skončily hráčky flag fotbalu příbramské Bobcats a extraligoví volejbalisté.

Ocenění se dočkali i další kategorie. Mezi trenéry si došla pro vítězství koučka gymnastek Blanka Chrastinová. „Gymnastiku jsem dělala do osmnácti. Sport mě bavil, ale gymnastky končí brzo, tak jsem začala trénovat a to mě baví taky,“ uvedla vítězka na galavečeru. V mládeži mezi jednotlivci se z prvenství radovala judistka Tereza Bodnárová před kapitánem volejbalistů Danielem Rosenbaumem, který zase triumfoval v kolektivy, když s týmem do 22 let skončil loni těsně pod vrcholem na druhém místě. Kocouři prohráli ve finále českobudějovickému Jihostroji.

Zdroj: Youtube

Handicapovaným sportovcem se stal handbiker Jan Tománek, za něhož přebrala cenu přítelkyně Anna Haviarová. „Závodu se aktivně účastním tím, že mu pomáhám v depech. Často je to, že několik hodin přepočítávám, kdy by měl přijet. Honza je sám sobě manažerem. Snaží se, dá se říct, že celkem úspěšně, ale vždycky může být o něco líp,“ uvedla.

Kategorii krajánků ovládl Antonín Barák mladší, aktuálně hráč Fiorentiny. „Moc to pro mě znamená, protože jako rodilý Příbramák si toho strašně moc vážím. Abych upřímně řekl, tak celé město a jeho podpora mě žene dopředu. Ještě jednou bych chtěl všem poděkovat,“ řekl prostřednictvím medailonku. Do síně slávy in memoriam byl uveden trenér judistů Jiří Straka. „Táta nikdy nikoho nevyhodil. Snažil se pěstovat lásku k tomu sportu a předávat vědomosti dětem, aby je maximálně bavil a zůstaly u toho co nejdéle,“ vzpomněla dcera Šárka Straková. Cenu fanoušků si odnesl atlet Vojtěch Vocílka.

Jednotlivec dospělí

1. Martin Macík (motorismus)

2. Jan Šneberger (triatlon)

3. Ondřej Čermák (sidecar)

4. Tomáš Wagner (FK Příbram)

5. Petr Kafka (HC Baník Příbram)

Kolektiv dospělí

1. HC Baník Příbram – ženy (hokej)

2. Příbram Bobcats (flag fotbal)

3. VK TROX Příbram (volejbal)

Největší sportovní talent

1. Tereza Bodnárová (judo)

2. Daniel Rosenbaum (volejbal)

3. Nikolas Kopecký (americký fotbal)

4. David Fabián (trial)

5. Jan Mašek (bojová umění)

Kolektiv mládeže

1. VK Příbram U22 (volejbal)

2. Štafeta mix 4x50 metrů - (plavání)

3. Academia latina - Dominik Novák, Alice Mašková (tanec)

Trenér roku

1. Blanka Chrastinová - Sokol Příbram (TeamGym)

2. Jan Vobejda - VK TROX Příbram (volejbal)

3. Michal Šimůnek - HC Baník Příbram (hokej)

Handicapovaný sportovec

Jan Tománek

Cena fanoušků

Vojtěch Vocílka

Nejlepší odchovanec

1. Antonín Barák (fotbal)

2. Václav Černý (fotbal)

3. Tomáš Krejčí (tenis)

Síň slávy

Jiří Straka (judo)