Blížící se 42. ročník Rallye Dakar bude pro sedlčanský tým Big Shock Racing plný změn. Jižní Ameriku vystřídá Saúdská Arábie, týmovou liazku pak nově postavené Iveco, do něhož spolu s pilotem Martinem Macíkem mladším, který se na start legendárního závodu postaví už po osmé, usednou i jeho osvědčený navigátor František Tomášek a nový mechanik David Švanda.

Martin Macík vyrazí v lednu na Dakar už poosmé | Foto: Big Shock Racing tým

Právě do nového závodního speciálu vkládá celý tým velké naděje. Tomu odpovídají i ambice samotného pilota, který by při nejmenším rád zopakoval své nejlepší umístění, kterým je páté místo z Dakaru 2018. „Když jsem na posledním tréninku s fanoušky sednul do svého kamionu, cítil jsem se fakt dobře. Měl jsem pocit, že sedím na správném místě a všechno je přesně tak, jak má být. Během závodů letošní sezony jsme se s novým kamionem dobře sžili. A na Dakaru chceme dojet ve zdraví do cíle, ideálně v nejlepší pětce,“ směje se Martin Macík.