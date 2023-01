Páteční etapa byla hodně písčitá, což si pochvaloval jak Macík, tak i jeho navigátor František Tomášek. „Bum bác, bum bum bum bác bác a bum pak,“ popisoval ve videu Macíkův spolujezdec. Všem účastníkům dělaly problémy zejména duny. „Byly hrozně rozbité. Bylo to fakt náročný. Museli jsme vyjet každou dunu nahoru, tam to začalo mlátit, protože to bylo přeskřížený doprava, doleva,“ vysvětloval sedlčanský pilot.