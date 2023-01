„Od začátku se nám jelo docela dobře. Ale bylo vidět, že se v první maratonské všichni tak trochu drželi zkrátka, hlavně když jsme přejížděli vyschlá jezera. Tam nikdo nechtěl zůstat,“ doplňuje navigátor František Tomášek. I přes větší opatrnost však jízda oranžového kamionu neproběhla úplně bez následků. „Snažili jsme se v rámci možností jet, co to šlo. Ale v jednom místě jsme přehlédli díru, skočili jsme mezi 3 hupy a urvali jsme tlumiče na přední kabině. Museli jsme to ukurtovat a dvakrát jsme proto zastavovali. Naštěstí jinak auto vydrželo, Čenda je pašák. Dotáhli jsme to zdárně do konce. Opravu bychom měli zvládnout,“ odhadoval palubní mechanik David Švanda.

Hořká příchuť. Po vyřazení krajana je Macík třetí

I přes dílčí komplikace se tak posádka týmu MM Technology nakonec v pořádku dostala do maratonského bivaku. „Martin jel na pohodu, musím ho taky pochválit. Bylo to fakt drsný, občas jsme se sotva vyšplhali nahoru, pak jsme zase padali dolů. Kdo to nezažil, těžko si to dokáže představit. Ale jsme v cíli. Všechno super a jdeme rovnou opravovat,“ zakončil navigátor František Tomášek. Kamion Čenda už je v parc fermé, kde na něm teď posádka pracuje, ale podle zpráv se zdá, že je celkově v obstojné kondici a oprava tlumičů by neměla být nijak náročná.

Maratonské etapy bývají zátěžovou zkouškou každého dakarského ročníku. Přicházejí na program v druhé polovině závodu, kdy už jsou jezdci unavení a jejich stroje značně použité. Zásadní změnou oproti běžné speciálce je, že posádky tráví noc odděleně od svých týmů i asistencí a po dojetí etapy musejí zvládnout všechny opravy vlastními silami. Dobrá příprava je základem, závodníci si proto vezou nářadí i náhradní díly. A přirozeně se snaží v první maratonské části své speciály více šetřit, aby nemuseli řešit fatální technický problém.

Video, Foto: Dakar je pro nás prohraný kvůli takové chybě, smutnil Macík

Pokud si dakarští jezdci s večerním servisem dokážou poradit v rozumném čase, uléhají ke spánku většinou s dalšími chrápajícími kolegy ve společných prostorách. I na maratonskou noc se proto vyplatí připravit. Nafukovačky, špunty do uší a letos i teplé spacáky dokážou hromadné nocování výrazně zpříjemnit. Věříme, že dnes Martin s Frantou a Davidem zvládnou Čendu opravit a současně se alespoň trochu vyspat, aby nabrali síly na druhou maratonskou část. V pátek totiž bude dunové šílenství pokračovat a závodníci i stroje dostanou znova pořádně zabrat.