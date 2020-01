Sedlčanský závodník Martin Macík v ní dlouhou dobu bojoval s nejlepšími, vinou defektu a následné patnáctiminutové ztráty ale nakonec dosáhl svého vůbec nejhoršího letošního etapového výsledku, když do cíle dorazil ve dvanáctém nejrychlejším čase. Více, než technické problémy a umístění ho ovšem znovu rozladila až příliš jednoduchá trať. „Zatím stále postrádám dakarskou náročnost,“ povzdychl si.

Dakarská kolona se opět rozjela po sobotním dni volna, který ovšem členové Macíkova týmu strávili především tím, že pracovali na závodním speciálu. „Spoustu součástí jsme preventivně vyměnili, týkalo se to například kardanů či filtrů. Prošli jsme vrtuli a kompletně zkontrolovali motor,“ nastínil Martin Macík, jenž si našel čas i na fanoušky. „Přichystali jsme živák, abychom poděkovali za obrovskou podporu, kterou nám dávájí,“ prozradil sedlčanský závodník, který do druhé poloviny vstupoval z průběžné páté pozice v celkovém pořadí kategorie kamionů.

Přestože byl se svým dosavadním vystoupením v Saúdské Arábie spokojen, před pokračováním závodu měl jedno přání. A sice, aby zbylé etapy byly navigátorsky a technicky náročnější, jak před startem slibovali pořadatelé. Následná realita však pro něj byla velkým zklamáním. „Celá etapa byla rovná, rychlá, pořád letíš rychlostí okolo sto čtyřicet, duny minimálně. Technicky nepříliš náročná,“ popsal Macík. „Chtělo by to trochu zpestřit, aby to nebylo jen o rychlosti a o tom, jestli vám vydrží auto,“ myslí si.

Právě na spolehlivost svého stroje v dosud poslední etapě třicetiletý pilot doplatil. Po vydařeném úvodu, kdy se pohyboval se svým kamionem v nejlepší pětce pořadí, mu vypověděla službu jedna z pneumatik a její následná čtvrthodinová výměna znamenala ztrátu několika etapových míst.

„Letěli jsme až na 450. kilometr, kde se nám na čisté rovině odseparoval vzorek z pneumatiky. Byla to rána jako z děla. Už jsme se lekli, že je to něco vážnějšího. Ale museli jsme jen vyměnit kolo. Pak už jsme v prachu dojeli bez zásadnějších komplikací,“ konstatoval sedlčanský závodník, který před pondělním pokračováním nadále drží průběžné páté místo v celkovém pořadí kategorie kamionů.