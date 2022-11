„Bude to pro nás velká změna. Ale změna je život. Příští Dakar a celou následující sezónu pojedu jako tovární jezdec naší značky MM Technology, pod níž vyvíjíme závodní kamiony. A současně v barvách nového generálního sponzora, kterým je IVAR CS. Velmi mu děkujeme za podporu, moc si jí vážíme,“ říká Martin Macík.

Jejich spolupráce začala logem na helmě před lety a postupně se stále rozšiřuje. „Těším se na Dakary v oranžové barvě, které máme před sebou. Všechno do sebe postupně pěkně zapadá,“ libuje si Martin Macík. Současně však sedlčanský pilot přiznává, že každá změna je náročná a zasahuje do mnoha oblastí. Do nových barev se teď obléká nejen kompletní vozový park, včetně Franty – tréninkové liazky, - ale i další týmové vybavení.

„Dakarem žijeme a teď absolvujeme hodně výživnou sezonu. Makáme od rána do večera, abychom vše zvládli. Ale máme radost pokaždé, když se něco podaří. Letos jsme byli v kamionové sekci průkopníky v rámci světového šampionátu. Kees Koolen v kamionu vyrobeném u nás vyhrál, já jsem byl i přes nedokončený závod v Abú Dhabí, druhý,“ objasňuje sedlčanský pilot.

Na novém kamionu se teď usilovně pracuje v dílnách. Nový design je přitom jednou ze součástí, které mechanici ladí. „Když Čenda poprvé přijel nalakovaný do oranžova, vypadal, že jedeme na popeláře. Vzadu chyběly pneumatiky, takže měl i stupačky a vypadal dokonale. Teď po dolepení černých prvků, log a kompletního designu je ještě krásnější,“ rozplývá se Macík. Od nedávného návratu z úspěšné Rallye du Maroc ale mechanici vylepšují vůz hlavně po technické stránce – podle podkladů a dat, které získali během marockého závodu. Práce skončí až těsně před odjezdem do Marseille, kde si vozy převezmou pořadatelé Dakaru.

Na příštím Dakaru budou nakonec závodit čtyři kamiony sestrojené v Sedlčanech. Kromě Martinova Čendy pojede také Nicias za Project 2030 s nizozemským pilotem Keesem Koolenem. Dalším autem na Dkaaru bude Arnošt, se kterým se v Saúdské Arábii představí Firemen Dakarteam. Ve zcela novém kamionu pojmenovaném Jenda, který je totožným dvojčetem Čendy, se na start postaví Ital Claudio Bellina z týmu Italtrans Racing. „Italský tým už od nás má Vincenza, který se měl na Dakar také vydat, ale jeho pilot musel ze zdravotních důvodů účast zrušit,“ doplňuje Macík. Pro všechny, kromě členů Firemen Dakarteam, kteří asistenci částečně zvládnou svépomocně, budou mechanici sedlčanského týmu zajišťovat kompletní servis.

Závodníci, jedoucí ve speciálech sestrojených v Sedlčanech, proto budou na Dakaru sdílet i společný bivak. Jednotlivé posádky se na trati poperou o co nejlepší umístění, ale současně jsou připraveny vzájemně si pomoci. Budou je jistit čtyři servisní kamiony, napěchované náhradními díly a dalším vybavením mechaniků. Karavanu MM Technology doplní také jedno servisní a pět novinářských osobních aut.

Dakar je pro sedlčanský tým velkou výzvou. „Chceme nejen závodit, ale také stavět speciály pro další týmy. To se nám začíná dařit. Původní plán byl sestrojit pět kamionů a zajišťovat jim servis, což se nám povedlo realizovat rychle. A pokračujeme dál. Už teď mám další vývoj naplánovaný pro několik následujících ročníků. Intenzivně pracujeme na elektrickém kamionu, což je velmi obtížná práce, ale postupujeme a baví nás to. Máme rozjetý také vývoj dalších hybridních řešení, včetně možností nejrůznějších paliv budoucnosti,“ vysvětluje šéf týmu Martin Macík starší.

I proto se u Macíků tento rok hodně pracovalo na dalším posílení týmu schopných lidí a rozšíření zázemí, zajišťovaly se sklady, zásoby náhradních dílů a související nezbytnosti. „I když se naše práce rozšiřuje, musí zůstat kvalitní a profesionální. Proto jsme si zároveň najeli systémy, které nám umožňují stavět nová auta a zároveň se starat o ta už fungující. Pomáhá nám v tom Seyfor, dříve Solitea, další z našich partnerů, který se zaměřuje na IT technologie,“ vysvětluje Martin Macík starší.