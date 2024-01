Parádní comeback v podání Martina Macíka. Sedlčanský pilot odpověděl na dvě penalizace z úterý a ve středu ovládl pátou etapu Rallye Dakar. V celkovém pořadí se posunul na druhé místo. Před ním je už pouze vedoucí Nizozemec Janus van Kasteren. Rodák z Benešova na něj ztrácí 21 minut.

Martin Macík vyhrál středeční etapu a posunul se na druhé místo Rallye Dakar | Foto: MM Photography

Účastníci Rallye Dakar se konečně podívali na pusté končiny dun zvané Empty Quarter (Prázdná část), kde na ně čekaly obrovské písečné duny obřích rozměrů. Středeční etapa měřila jen 118 kilometrů, nicméně Macíkovi pořádně sedla. Třiačtyřicetiletý jezdec nasadil nasadil stíhací tempo, které mu v cíli vyneslo etapové vítězství. Dvě penalizace ze středy jsou smazány. Sedlčanský pilot je zpátky ve hře.

Středečních 118 kilometrů vedlo jen písečnými dunami oblasti Empty Quarter, což byla pro závodníky premiéra letošním ročníku. Macík si v cíli pochvaloval, jak zvládl duny jeho kamion Čenda. I díky němu si Macíkova posádka dojela pro etapové vítězství. „Čenda přes duny doslova letěl. Vyplatilo se ho pořádně připravit. Je úplně v pořádku a báječně si poradil i s vysokou venkovní teplotou. Takže za mě pořád dobré a jen tak dál,“ pochaloval středeční výkon z technického hlediska mechanik David Švanda.

Čistě písečné prostředí vysokých dun má svá specifika. Navigačně nejde o nejsložitější terén, přesto je ale přesná navigace nenahraditelná. „V dunách je nejdůležitější navést pilota tak, aby nezůstal někde viset a co nejmíň couval. To se v téhle etapě podařilo a věřím, že se bude navigačně dařit i v dalších etapách,“uvedl navigátor František Tomášek.

Kromě vítězného tažení dunami se můžou Macík a spol. radovat také z významného snížení časové ztráty. Oranžová posádka bojuje v průběžném pořadí o druhé místo. „Takové etapy mám rád. Vypalovačka od začátku do konce, nádherné duny, přes které Čenda občas letěl vzduchem. Dojížděli jsme skoro za tmy, ale stálo to za to. Z vítězství mám ohromnou radost a dodává nám to energii do dalších závodních dní,“ lebedil si Macík.

V pouštní oblasti Empty Quarter zůstanou účastníci Rallye Dakar i v následujících dnech. I nadále se budou střetávat s dunami, které mohou dosahovat výšky až 250 metrů. Čtvrteční i páteční etapa bude spojena v jednu a nese název “48 Chrono“. Na závodníky čeká celkem 572 kilometrů. Sami si ale budou moci zvolit, jakou porci kilometrů ujedou v první a druhý den.