„Bude to záhul, bude to nářez, ale fakt se těšíme. Největší radost mám, že jsme všechno stihli. Postavili jsme tři nové závodní kamiony. Zajeli jsme plánované soutěže. Otestovali jsme všechno, co jsme potřebovali. Big Shock! Racing bude mít na startu dva závodní kamiony. S tátou jsme po 20 letech našeho vývoje založili MM Technology. Na další Dakar pojedeme s největším týmem, jaký jsme kdy dokázali sestavit. Krásně mi roste dcera a druhá právě přišla na svět,“ popisuje letošní plodný rok pilot Martin Macík.

Stejně jako oba jeho kolegové z posádky, navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda, i on už má doma dvě malé dcery. A dodává, že noční péče o ně by se dala zařadit do systematické přípravy závodníků na slavný dálkový závod. „Těšíme se s kluky, že se na Dakaru konečně vyspíme,“ směje se Martin Macík. A velké předstartovní očekávání už panuje i mezi členy druhé posádky. Tvoří ji pilot Martin Šoltys, navigátor Roman Krejčí a mechanik Jakub Jiřinec, kteří Dakar poprvé zažijí v dresu týmu Big Shock! Racing.

Klíčové rozhodnutí pro Dakar. Macík vybral auto srdcem

Stále však zbývá práce, kterou je třeba před odjezdem dokončit. Posádky se na náročný závod připravují fyzicky, někdo navštěvuje fitness centra, jiný na fyzioterapie. Finalizují se plány a schémata servisu. Tým také organizuje akce Posedlí Dakarem. Dovolí-li to bezpečnostní opatření, po návratu ze Saúdské Arábie, během února a března, se závodníci chtějí opět potkat s fanoušky a podělit se o zážitky. „Momentálně také zvažujeme účast ve světovém poháru – World Rally Raid Championships, který se pod hlavičkou FIM a FIA uskuteční příští rok. Zjišťujeme proto všechny související organizační detaily,“ doplňuje šéf týmu Martin Macík starší.

Dobrovolná vánoční karanténa

A v dílnách také začíná vznikat pověstná hromádka zapomenutých věcí, jako vždy před odjezdem na Dakar. Na ni každý přidá vše, co se nepodařilo zabalit do aut před plavbou do Džiddy. „Letos toho není moc. Zatím jen pár drobností. Povezeme si nové pracovní overaly, montérky a čelovky. Na nic dalšího jsme nepřišli. Zatím se zdá, že jsme zapakovali opravdu všechno,“ říká mechanik David Švanda.

O víkendu také proběhla velká týmová schůzka, na které všichni účastníci výpravy dostali podrobné instrukce k cestě na Dakar. Před Vánoci se, stejně jako loni, členové týmu dobrovolně uvrhnou do domácí karantény, která má zajistit negativní PCR testy nutné pro let do Džiddy. Pro české závodníky bude opět vypraveno společné letadlo, které z Prahy vzlétne 27. prosince brzy ráno. Všichni členové sedlčanské výpravy jsou očkovaní, což jim výrazně usnadní další bezpečnostní opatření po příletu do Saúdské Arábie.

Karel nebo Arnošt? Macík si v Maroku vybere kamion pro Dakar

V týmu Big Shock Racing a MM Technology nechybějí ostřílení dakarští veteráni, jako šéf týmu Martin Macík starší nebo mechanik Ladislav Fajtl, kteří mají na svém kontě už 20 dakarských účastí. Manažer Martin Pabiška pojede na Dakar po třinácté, Martin Macík mladší bude závodit podesáté. Ale současně letos tým posílili noví členové, kteří si legendární závod užijí poprvé. Než vypukne další dakarské šílenství, všichni členové výpravy ještě naberou síly u vánočních stromků, užijí si klid a společnost svých nejbližších.