Posádka se postavila na start závodu, který se jel v pátek a v sobotu, hlavně proto, aby získala další porci 330 cenných závodních kilometrů. „Šlo nám především o to, abychom měli možnost odjet si delší úseky v ostřejší rychlosti. Potřebovali jsme otestovat nové úpravy na našem kamionu. Do Dakaru nezbývá moc času,“ řekl Macík, jehož speciál už měl na motoru i automatické převodovce nastavenou konfiguraci, která mu zůstane i pro lednový Dakar.

Přestože tentokrát nešlo posádce v první řadě o výsledek. Mohla být i po této stránce maximálně spokojena. Macíkovci nejen, že porazili druhý sedlčanský kamion Dana Stiblíka (12.), ale v konkurenci dalších 34 osobních automobilů dojeli celkově sedmí.

A to navzdory faktu, že během jedné ze sobotních dvou etap prorazili hadici přivádějící naftu do motoru. Ve složité chvíli ale posádce pomohl právě Stiblík, který jí poskytl nejen potřebné palivo, ale i pár dalších součástek. „My jsme si pak řekli, že závěr pojedeme trochu vabank. A nasadili jsme fakt kudlu. Na takovou rychlost, bychom si netroufli ani na Dakaru. Každopádně, vítězem je Dan Stiblík, který nám pomohl,“ ocenil po dojetí do cíle Martin Macík.

Zároveň je možné, že pokud se týmu nepodaří najít dostupné duny, na nichž by tým ještě stihl otestovat písečnou jízdu, jednalo se o vůbec poslední prověrku před Dakarem, který by měl odstartovat 3. ledna v Saúdské Arábii.