„Všechno, co se stane na Dakaru, ti většinou doteče až s několikadenním zpožděním. Letošní Dakar byl těžký. Ale bojovali jsme až do samotného konce, s vyrovnanými soupeři. A to mě hrozně bavilo. A měl jsem radost z fungování našeho týmu. Opravdu, každý z kluků má svoje zásluhy,“ říká Martin Macík mladší, který letos získal sošku beduína při svém 11. dakarském startu. Ačkoliv přijel domů o 4 kila lehčí, díky předchozí poctivé přípravě se až do konce závodu cítil fyzicky dobře a dokázal si udržet čistou hlavu.