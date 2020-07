„Vyjeli jsme poprvé z dílny, takže vše je zatím hodně čerstvé. Budu se s Karlem znovu učit jezdit. Musím upravit styl jízdy. A mám trochu strach, abych se nenudil. Pravá ruka nemá co dělat,“ říká Martin Martin po prvním svezení.

Palubní mechanik David Švanda dodává: „Mám radost, že Karel jede. Ale čeká nás ještě dost práce. Kromě automatu budeme ladit i řízení, pérování a také hmotnost kamionu, abychom splňovali soutěžní limity.“ Montáží nové převodovky totiž práce na dakarském speciálu zdaleka nekončí. Největší výzvou pro mechaniky teď bude nový díl perfektně sladit s dalšími částmi kamionu, zejména s motorem. Tým Big Shock! Racing plánuje do Dakaru 2021 zvládnout kolem 13 tisíc tréninkových kilometrů.

Mám jednu ruku volnou

Protože Macíkův závodní kamion, řečený Karel, doposud procházel kompletním servisem, Martin zahájil přípravu na offroadové dráze Sedlčanské kotliny ve Frantovi, legendárním Liazu, s nímž v roce 2018 dojel do dakarského cíle na 5. místě. V kabině mu zdatně asistovali také fanoušci, pro které byly červencové tréninkové jízdy velkým zážitkem. Tento týden se ale Martinovy vozy v týmových dílnách vystřídaly. „Teď projde kompletní renovací liazka, aby mohla být k dispozici dalším zájemcům o start v Dakaru,“ vysvětlil šéf týmu Big Shock! Racing Martin Macík starší.

Zatímco vylepšené Iveco musí projít zátěžovými testy. Jezdec Martin Macík věří, že mu nové úpravy pomohou dále zrychlit: „Musím teď co nejvíce trénovat a zjišťovat, jak automat funguje. Zatím jsme ujeli prvních pár kilometrů, ale rozjezdy a výjezdy ze zatáček budou určitě rychlejší než s manuálem. Předpokládám, že i v dunách bychom měli zrychlit.“ Ale Martin od novinky očekává i další pozitiva, která s rychlostí nesouvisí. „Já jsem notorický řadič. S manuální převodovkou, jsem ruku téměř nesundal z páky. To se odráželo i na mém těle, z každého Dakaru jsem si přivezl záda zablokovaná od nepřetržitého řazení. Teď budu mít pravou ruku volnou. Páteř si odpočine, bude klid na řízení, a navíc mě navigátor František už nebude muset za jízdy krmit,“ popisuje další výhody automatu Macík.

První závody na dohled

Změna převodovky z manuální na automatickou má ale kromě výhod i několik úskalí. „Nedokáže sama podřazovat. A já tak podřazení nedokážu ovlivnit. To znamená, že když dojíždím do zatáčky a zabrzdím, automat mi sám nepodřadí, pokud není znova v zápřahu,“ vysvětluje Martin Macík. Další výzvu představuje pro týmové mechaniky systém komunikace mezi převodovkou a motorem. Výrobce dílu zajišťuje software, který převodovku dokonale sladí s vozem. Některé ze závodních týmů ale s nastavením ještě dále pracují. I Big Shock! Racing chce co nejvíce testovat a získané zkušenosti v budoucnu dále využívat k optimalizaci výkonu závodního vozu. Martin Macík plánuje dále pokračovat v pravidelných trénincích s fanoušky v Sedlčanské kotlině. Jízda ale teď bude mnohem plynulejší, takže nebude tolik prostoru pro oblíbené drifty a „donuty.“ Zároveň by však Karel měl postupně zrychlovat. Kromě tréninku na domácím offroadovém okruhu posádka kamionu aktuálně tráví dost času také v posilovně, kde je fyzická příprava závodníků zaměřená zejména na sílu, vytrvalost a posílení namáhaných svalů zad a krku. Nejcennějším tréninkem na Dakar ale budou ostré starty v evropských dálkových rally. Všichni členové týmu Big Shock! Racing už se na závodní adrenalin velice těší. A dočkat by se měli už brzy. Hned po prázdninách (4. září) se pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a palubní mechanik David Švanda, podporovaní týmem sedlčanských mechaniků, postaví na start Baja Poland.