Již 13. října odstartuje prologem další ročník závodu Rallye du Maroc, který se skládá z pěti etap v různorodém terénu o celkové délce 2 240 km. Kromě kamenitých úseků se tak dočkáme i přejezdu největších dun v Maroku. Posádka MM Technology v tradičním složení pilot Martin Macík Jr., navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda je připravena utkat se s náročnými podmínkami a chce obhájit loňské vítězství.

Martin Macík absolvuje v Maroku tradiční generálku na Dakar. | Foto: MM Photography

Rallye du Maroc je již tradičním podzimním závodem v kalendáři světového poháru, a tak není překvapením, že kromě týmu Martina Macíka Jr. se můžeme těšit i na přítomnost dalších posádek, které chtějí sbírat cenné body do šampionátu. „Konkurence je silná, pro nás je samozřejmě nejdůležitější ohlídat si Januse van Kasterena a Tomáše Vrátného, se kterými soupeříme ve světovém poháru. Uvidíme, jak se všem bude dařit. Na závodech jako je tento vždy hraje roli i to, jestli někoho potká defekt. Uděláme vše pro to, aby se nám to nestalo a věříme, že se nám povede umístit se mezi nejlepšími“, říká Martin Macík Jr.

Čenda i posádka naladili formu

Vzhledem k tomu, že rally v Maroku je po Dakaru druhým nejnáročnějším závodem, kterého se tým MM Technology letos účastní, tým MM Technology nepodcenil přípravu a jak tovární kamion Čenda, tak posádka, jsou ve skvělé kondici. „Čenda má za sebou už několik závodů, během kterých jsme mohli otestovat vylepšení, která pro letošní sezonu dostal. Vše zatím funguje tak, jak chceme, takže jsme od posledního závodu v Polsku nic zásadního neměnili. Před Dakarem dostane ještě nový ochranný rám, Maroko ale odjedeme ještě s původním.“, přibližuje technickou stránku přípravy mechanik David Švanda. Na místě zajišťuje technický servis kamionu nejen tým mechaniků, ale také Martin Macík St., který stojí za vývojem a stavbou všech kamionů z dílny MM Technology.

Celá posádka mezi závody trénovala na různých místech v České republice za přítomnosti fanoušků, takže po fyzické i psychické stránce se všichni cítí dobře a jsou připraveni na nástrahy prologu i všech pěti etap. Navigátor František Tomášek stručně vystihuje náladu v týmu: „Čenda je vyzkoušený, připravený a nastavený. A my vlastně taky. Nemáme v týmu žádné nemoci ani zranění, máme za sebou shakedown, takže jsme se po úspěšných technických a administrativních přejímkách podívali už i do terénu a nálada je dobrá.“

Marocké klání odstartuje v pátek třináctého

Ačkoliv byl shakedown poměrně krátký, posádka MM Technology si našla na trati prostor na rozehřátí. Vše fungovalo bez problémů, takže ve čtvrtek čeká Čendu jen běžná údržba a lehké doladění. První ostré setkání s marockým terénem přijde už v pátek 13. října, kdy se účastníci vydají do 120 km dlouhého prologu včetně přejezdu. Právě prolog určí startovní pořadí do první závodní etapy, do které závodníci odstartují v sobotu 14. října. „Nejsme pověrčiví, takže prolog v pátek třináctého nás úplně neděsí. Uděláme maximum pro to, abychom si vyjeli dobrou startovní pozici a v sobotu letíme do první etapy. Pro nás budou všechny etapy stíhačky za umístěním ve světovém poháru, takže do toho půjdeme naplno. Osobně se těším na rozmanitý terén, který je hodně podobný terénu v Saudské Arábii. Čekají nás i největší duny v Maroku, a to v posledních dvou etapách v oblasti Merzouga. Bude to dobrý trénink na Dakar a samozřejmě chceme bojovat o obhajobu loňského vítězství“, odhaluje týmové plány s lehkým úsměvem Martin Macík. Jr.