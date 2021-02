Dočkáme se letos tradičního závodu na počest první československého olympijského vítěze? To momentálně nemůže nikdo se stoprocentní jistotou potvrdit. Memoriál Bedřicha Šupčíka, závod ve šplhu na laně, je v každém případě v plánu – koronavirové pandemii navzdory. „Termín máme jasně stanovený. Momentálně ale čekáme, jak to bude s vládními opatřeními, jestli nám dovolí závod uskutečnit,“ prozradil Jiří Kotlan.

Memoriál Bedřicha Šupčíka - ilustrační foto | Foto: Deník / Šárka Spáčilová

V příbramské sokolovně by se mělo závodit v sobotu 20. března – v historii už po sedmadvacáté. „Co bude, to je velká otázka. Určitě ale neházíme flintu do žita. V případě potřeby máme připraven i náhradní termín,“ prohlásil Kotlan.