Přesvědčit se o tom můžete snadno, v příbramském BeFit Energy Clubu vede osobní tréninky. „Alča je pozitivní a kreativní člověk. Rychle jsme se skamarádili. Zná desítky cvičebních stylů, její hodiny nejsou jen o ‚tupém‘ zvedání činek. Cvičení jsem díky ní přijal jako součást svého života. Nebudu ale lhát, je důsledná a hlavně na začátku to pořádně bolí,“ líčí David Nejedlý, jeden z klientů.

Věnovala se gymnastice, tančila i plavala… „Už na základce jsem vypomáhala učitelce s džezgymnastikou. Napadlo mě udělat si certifikát na předcvičování a na střední jsem vedla hodiny pro své spolužačky. Nejprve džezgymnastiku, pak aerobik,“ vzpomíná Alena. Stoupnout si před „bandu“ kamarádek a později neznámých lidí, jí nikdy nedělalo problém. „Každá lektorka je tak trochu exhibicionistka. Při hodině dochází k neskutečnému napojení. Endorfiny se vyplavují a cítíte se všichni nabití. To krásné, co společně prožíváte, zapříčiní, že vznikají přátelství,“ sděluje cvičitelka, které ke klidu pomáhá důsledná příprava. „Bez ní to nejde. Nelze to brát tak, něco jsem se už naučila a teď to tady rozpálím,“ zdůrazňuje.

Trému prý také zná, ale pociťuje ji jen při netradičních akcích. „Obavy mám, když pořádám workshopy nebo cvičím v zahraničí a netuším, jakou klientelu tam budu mít. Na různé varianty se extra připravuji,“ přiznává Alena a dává za příklad nedávné cvičení na Bali, kam si odvezla dvě desítky klientek ve věkovém rozpětí od 15 do 74 let. „Docela oříšek, teprve na místě jsme se seznamovaly. Každý si s sebou nese příběh. Miluji výzvy, upravit cvičení tak, aby bavilo všechny. Dochází mezi námi k propojení energií a neuvěřitelně si to užíváme,“ povídá. Pomohla si desítkami škol, které absolvovala. „Zapojuji vše od jemného posilování, přes fyzio jógu, hatha jógu, meditaci, až po zdravotní cvičení. Každý si našel to své,“ doplňuje.

Chutě se mění. To platí v kuchyni i ve sportu

Alena se dá směle označit za objevitelku. „Zvídavost je základ. Představa trenéra, který si udělal jediný kurz, je nesmyslná. I každý věk potřebuje něco jiného. Když jste mladý, máte spoustu energie, tak svou aktivitu nasměrujete aerobně a zabýváte se tvrdým tréninkem,“ vysvětluje. V takovém duchu probíhalo i její sportovní zrání. „Měla jsem vlastní fitness, 25 lektorek. Jelikož dlouhodobě onemocněla ta na pilates, musela jsem za ni zaskočit. Do té doby jsem pomalejší cvičení neuznávala. Najednou pro mě začala doba zpomalování, ale i uvědomění si, že cvičení není jen na fyzické rovině, ale o celkovém propojení těla, duše a mysli. Lidi i jejich těla lze chápat v úplně jiných, než výkonnostních souvislostech,“ podtrhuje.

Její poslední láska se jmenuje čchi-kung. „Už čtyři roky s ním koketuji. Nakupuji publikace, platím online kurzy… Od září budu cvičení studovat v Brně. Na to se velice těším. Zjednodušeně jde o práci s energií. Je třeba si uvědomit nejen to, že existuje fyzické tělo, ale i druhé okolo něj. Bude to téměř rok vzrušujícího poznávání,“ chrlí ze sebe nadšeně.

Nudit se s ní totiž nikdy nebudete, a pokud svolíte, vyzkoušíte si při osobním tréninku řadu disciplín. „Program hodiny vybírám v návaznosti na klienta. Ptám se ho na přání, snažím se na něj napojit a mám v hlavě připravené alternativy,“ objasňuje Alena. „Hodně záleží na jeho náladě a energii. Pokud jí má nadbytek, dáme tělu zabrat, ale nesmí to dopadnout tak, že se odpotácí do sprch celý zničený. Každé tělo je jiné. Tam, kde jeden končí, druhý teprve začíná a opačně. Kroky se musejí dělat postupné a dlouhodobé,“ zakončuje s úsměvem.