„První set nás přehráli. Ve druhém se hrál oboustranně pěkný volejbal, který měl kvalitu,“ podotkl asistent trenéra Daniel Rosenbaum. V prostředním dějství se hrála parádní podívaná. Kocouři se zlepšili v obraně i na útoku a dostali se do čtyřbodového vedení, nicméně při podání Vašiny o něj přišli a začala dlouhá přetahovaná. Příbram disponovala dvěma setboly, oba ale dokázal na druhé straně odvrátit univerzál Indra, který vzápětí vybojoval hostům tři setboly a až za stavu 28:29 ukončil sadu blok Zajíčka.

„Byli jsme nahoře, vedli jsme, ale nedokázali jsme dohrát koncovku. Některé balony jsme řešili z mého pohledu špatně. Kdyby se takticky zahráli trošku jinak, tak jsme ho mohli vyhrát a zápas mohl být minimálně delší, smutnil Rosenbaum.

Oproti poháru ponechalo Karlovarsko základní sestavu na hřišti i s vedením 2:0 na sety. „Šli jsme do zápasu naplno, protože jsme chtěli potvrdit výkony z Budějovic a proti Galatasaray, což se nám povedlo. Ve druhém setu to bylo trošku o nervy, protože se nám nedařilo na podání. Jinak se hrál z obou stran trpělivý zápas a oba týmy bojovaly za každou cenu,“ shrnul blokař Západočechů Adam Zajíček.

Vyrovnaný duel pokračoval i ve třetí sadě. Tentokrát se Příbram dostala do čtyřbodového manka a už vše nasvědčovalo k tomu, že si Karlovarsko dokráčí pro rychlou výhru. Kocouři se však vzchopili a srovnali. Za stavu po 21 přišel klíčový balón celého dějství. Hosté poslali míč do autu a domácí se radovali z bodu, rozhodčí se ale po protestech obhájců titulu opravili a bod připsali favoritovi. Následně Západočeši uhráli zbylé tři body a dotáhli duel do vítězného konce.

„Myslím, že se rozhodčí opravili správně. Teče tam byly, takže bod pro Vary. Že jsme pak neotočili další balón, je pořád stejná písnička jako o druhém setu. Dohrávali jsme míč na krátkou vzdálenost místo, abychom hru roztáhli a oni nás pak přehráli,“ uznal Rosenbaum. Karlovarsko zvítězilo v Příbrami počtvrté v řadě a na třetí pozici bude nyní útočit Kladno.

Příbram – Karlovarsko 0:3 (-22, -28, -21)

Esa: 5:6. Bloky: 5:7.

Příbram: Böhm (8), Hobern (6), Johansen (12), Madalóz (16), Trojanowicz (2), Dolgopolov (3), libero Verasio. Střídali: Hulpach (1), Augusto (1). Šábrt.