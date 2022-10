Čeští fanoušci pak budou moci poprvé vidět v akci historicky prvního českého mistra světa, kterým se společně s pilotem Etiennem Baxem stal pro letošní rok Ondřej Čermák. „Ještě stále to vstřebávám. Je to jen pár dní, ale protože Pohár národů je prestižní událost a závěrečný vrchol sezóny, neměl jsem moc času na nějaké oslavy, i když samozřejmě něco menšího proběhlo. V každém případě se těším na české fanoušky, protože zisk prvního titulu mistra světa pro české barvy vnímám jako neskutečný úspěch nejen osobně, ale i pro nás sport. Slibuji, že do toho půjdeme naplno a předvedeme všechno, co umíme, a co nás dovedlo až k titulu. Myslím, že se fanoušci mají nač těšit,“ slibuje Ondřej Čermák před víkendovými bitvami.

V quadech, kde se na start postaví celkem sedmnáct týmů, je hlavním favoritem tým USA, který kvůli pandemii nemohl navázat na hattrick z let 2017 – 2019 a očekává se, že si budou chtít vzít titul zpět, protože ten v loňském roce při absenci zámořského týmu vybojovali Irové. „Jedeme si jednoznačně pro titul. Nic jiného pro nás neexistuje. Přijeli jsme do Evropy, abychom ukázali, jak se u nás ve Státech jezdí quady, a kam jsme tento sport dokázali za poslední tři roky zase posunout. Náš sport se pořád vyvíjí a chceme být jako jeho leadři inspirací pro ostatní, aby se dál a dál rozvíjel a získával na další popularitě i v Evropě,“ vyhlásil jednoznačný cíl na tiskové konferenci manažer týmu USA Harv Whipple..

V průběhu víkendu každý z týmů vyšle do Sidecarcross a Quadcross of Nations v každé kategorii do bojů na trať tři posádky, které absolvují v sobotu kvalifikaci a v neděli vždy dva závody celkem ve třech jízdách tak, aby se mezi sebou utkaly všechny posádky. Na diváky tak čeká v neděli bohatý závodní program o šesti závodních jízdách (tři sajdkárkros + tři quad).

„Když jsme se v roce 2019 stali promotéry mistrovství světa, přišla pandemie. O to jsme raději a je pro nás ctí, že jsme dokázali loni a letos postavit šampionát na takovou úroveň, že nám FIM svěřila i organizaci této prestižní akce, jakou Pohár národů, vlastně týmové mistrovství Evropy, je,“ konstatuje Martin Beňa, promotér FIA WSC a dodává: „Diváci se mají tentokrát skutečně na co těšit. Dramatické souboje na trati, boj do posledních metrů, ale také světelná show při večerním představení týmů, party s bohatým programem, včetně ohňostroje. Připravili jsme doufám důstojné rozloučení s letošní sezónou a budeme rádi, když u toho budou čeští fanoušci s námi, a společně si to užijeme.“ Díky novému titulárnímu sponzorovi rakouské společnosti JAY PARTS je rovněž zajištěn živý přenos do celého světa.

Program Poháru Národů

Sobota 24/09/2022

QUADS Free practice group 1 08.30 - 09.00

SIDECARS Free practice group 1 09.15 - 09.45

QUADS Free practice group 2 10.00 - 10.30

SIDECARS Free practice group 2 10.50 - 11.20

QUADS Quali race Group A 12.45 - 13.15

SIDECARS Quali race Group A 13.35 - 14.05

QUADS Quali race Group B 14.25 - 14.55

SIDECARS Quali race Group B 15.50 - 16.20

QUADS Quali race Group C 16.40 - 17.10

SIDECARS Quali race Group C 17.30 - 18.00

Neděle 25/09/2022

QUADS Race 1 (A+B) 10.45 - 11.15

SIDECARS Race 1 (A+B) 11.45 - 12.15

QUADS Race 2 (B+C) 12.45 - 13.15

SIDECARS Race 2 (B+C) 14.30 - 15.00

QUADS Race 3 (A+C) 15.30 - 16.00

SIDECARS Race 3 (A+C) 16.30 - 17.00

QUADS Prize-Giving Ceremony 17.30 - 17.45

SIDECARS Prize-Giving Ceremony 17.45 - 18.00