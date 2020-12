Kocouři půjdou do tohoto dvojutkání posíleni první letošní výhrou. Tu si připsali v úterní domácí dohrávce proti Kladnu. Ve středočeském derby sice už prohrávali 0:2 na sety, ale pak předvedli velkolepý obrat a následně tak zažili pocity dosud nepoznané.

„Chci ještě jednou pogratulovat klukům za tu otočku. Vyzdvihl bych Matese Pavelku, protože do něj jdu často natvrdo a jeho výkon jde nahoru. V posledních dnech jsme opravdu makali a v těch hlavách to bylo hrozně těžké. Když prohrajete sedmkrát v řadě a v dalším utkání ztrácíte dva sety, tak si málokdo dokáže představit, v jakém rozpoložení jsme asi byli. Já jsem za tu výhru moc rád. Byla to i výborná škola trenérské kariéry,“ cení si premiérového prvenství trenér Klár.

ŽÁK PŘEDČIL SVÉHO UČITELE

Tím spíše, že dokázal uspět proti svému bývalému chlebodárci. Klár poslední čtyři sezony působil coby asistent Milana Fortuníka právě v Kladně. V létě však u týmu skončil, načež vyslyšel vábení příbramského celku.

Dalo by se říct, že tak došlo na souboj trenérského učitele a žáka, ve kterém Klár dokázal Fortuníka předčít. „Je jasné, že to bylo trochu více pikantní. Nikdo z nás určitě nechtěl prohrát, ale nějakou větší váhu bych zápasu z tohoto pohledu zase nepřikládal,“ tvrdí lodivod Příbrami.

„Přestože jsme získali dva cenné a důležité body, naše pozice v tabulce je pořád stejná. Doufám ale, že kluci dokáží přenést pozitivní energii i do dalších zápasů,“ pokračuje Klár s tím, že mužstvo by mělo nadále vycházet z toho, co proti Kladnu od třetího setu fungovalo. „Chceme dál stavět na odvaze a riziku při skákaném servisu. Tudy určitě vede cesta,“ prozrazuje.

ŠANCE OPUSTIT CHVOST TABULKY

Ze slov trenéra lze vyčíst, že Příbram má jasný plán. Udělat všechno pro to, aby po návratu z ostravsko-budějovického zápasového tripu už nebyla na posledním místě tabulky. Velký krok ke splnění tohoto cíle mohou hráči udělat, pokud zvládnou dnešní první utkání s Ostravou. „Máme k ní respekt. Před dvěma lety byla třetí. Od té doby má tým, který má svou kvalitu, pohromadě. To je jistá výhoda, stejně jako její domácí hala. Ta je specifická, má velmi zvláštní strop a nehraje se v ním úplně nejlépe,“ přiznává Klár.

Slezané jsou ale na tom momentálně naprosto stejně jako Příbram. Na kontě mají rovněž čtyři body a na předposlední místo je řadí pouze lepší bilance setů (mají ale dva duely k dobru pozn. red.).

Co do rozpoložení, jsou na tom ovšem aktuálně lépe Kocouři. Ostravští sice na úvod sezony doma smetli rovněž Kladno (3:0), od té doby ale pětkrát za sebou prohráli (získali pouze jeden bod za domácí porážku 2:3 s Českými Budějovicemi pozn red.). „Věřím, že psychická výhoda je na naší straně. My chceme, zatímco oni musí. A co si budeme namlouvat, větší šanci uspět máme v souboji s Ostravou,“ naráží příbramský trenér na to, že v sobotu čeká jeho tým zřejmě nejtěžší možný kalibr – českobudějovický Jihostroj.

„České Budějovice mají silné a vyrovnané mužstvo, navíc hrají doma, takže prakticky všechno hraje proti nám. Snad jen jedinou výhodou pro nás může být to, že se hraje bez diváků. Přesto i zde se pokusíme o překvapení,“ dodává Petr Klár.