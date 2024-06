Kompletní domácí triatlonová špička zamířila do Příbrami, kde se v sobotu 15. června bojovalo o mistrovské tituly v super sprintu a také o body do Českého poháru. Ze středočeského města si je odvezli Alžběta Hrušková s Filipem Michálkem, vítězi závodu se ale stali slovenští reprezentanti Romana Gajdošová s Filipem Lizákem.

Přes 300 triatlonistů se zaregistrovalo na startovní listinu Příbramského triatlonu. Nenechala si ho ujít ani celá řada českých reprezentantů, a to včetně závodníků dorosteneckých a juniorských kategoriích, kteří zde závodili o nominace na mistrovství Evropy.

Závodní program otevřely dopolední individuální rozjížďky, na jejichž základě pak byli triatlonisté rozřazeni do odpoledních finálových jízd. Nejlépe si v nich vedli Filip Lizák s Alžbětou Hruškovou.

Díky nabité konkurenci slibovaly odpolední finále velké drama, stejně jako rozjížďky se přitom konaly na krátkých distancích 0,3 – 9 – 2 km. Ve finále žen šla jako první z vody Nového rybníka Hrušková, v těsném závěsu se ovšem držela Gajdošová. Na kole pak jely obě závodnice Brno Triatlon Teamu společně, dotáhla se k nim jen Vanda Křížková. Ve druhém depu ale Hrušková zaváhala, Gajdošová si vypracovala malý náskok, který v běhu ještě navýšila a vítězství si bezpečně pohlídala. Druhá byla Hrušková a třetí Křížková.

„Bylo to těžké. Na plavání jsem měla velmi špatný start a musela jsem to pak dotahovat. Cyklistika se mi jela fajn. Na běhu jsem si hned na výběhu z depa chtěla udělat co největší náskok, protože jsem s Bety dlouho nezávodila, tak jsem nevěděla, co čekat,“ líčila spokojeně Gajdošová.

Rozporuplné pocity měla naopak Hrušková, která sice bere český titul, ale vítězství v závodě jí uniklo. „Do finále jsem vlétla po hlavě, což se mi pak vymstilo, protože jsem od začátku běhu na Romču nestačila, což mě trochu mrzí, protože vím, že běžecky jsem na tom dobře. A rozhodlo také to zaváhání v depu, protože ty dvě tři sekundy hrají velkou roli,“ řekla Hrušková.

Velmi atraktivní souboje přineslo také finále mužů. Po plavecké části se na čele zformovala přibližně desetičlenná skupina největších favoritů, ve které se závodníci neúspěšně pokoušeli o úniky. Do depa pak přijeli společně. Na běžeckou trať se jako první vyřítili Lizák a Michálek, kterého ale zastavila desetivteřinová penalta za chybu v depu. Na čele tak zůstal osamocený Lizák. Druhý byl Michálek, třetí Jakub Mittner.

„Bylo to těžké, závodila tu velká konkurence a chlapi mi nedali nic zadarmo. Do poslední chvíle jsem také nevěděl, že má Filip penaltu, když ale zastavil, psychicky mi to hodně pomohlo,“ řekl Lizák, který si po triumfu ve Zlíně připsal letošní druhé pohárové vítězství. Zaútočí na celkový pohárový triumf? „Určitě mám v plánu závodit v Táboře. Pak uvidím, jestli dostanu do kalendáře ještě potřebný čtvrtý závod.“

Filip Michálek podal skvělý výkon, přesto na titul nedosáhl, i když jeho běžecký projev byl výborný. „Je to pro mě hořkosladké, protože penalta mi pokazila závod. S těmi deseti vteřinami už se v tak krátkém závodě nedá nic dělat. Sice jsem se snažil na běhu vypracovat náskok, ale na Filipa to nestačilo. Samozřejmě jsem ale spokojený s titulem, protože konkurence tu nebyla vůbec špatná.“Novinkou této sezony je Speedo Plavecká prémie, která oceňuje nejlepší plavecké výkony dne. Jejími vítězi se stali Alžběta Hrušková a Jakub Marek.

Výsledky Mistrovství ČR v super sprintu

Muži: 1. Filip Michálek 25:13, 2. Jakub Mittner 25:15, 3. Filip Václavík 25:20

Ženy: 1. Alžběta Hrušková 28:25, 2. Vanda Křížková 28:34, 3. Michaela Mitisková 28:58

Příbramský triatlon

Muži: 1. Filip Lizák 25:06, 2. Filip Michálek 25:13, 3. Jakub Mittner 25:15

Ženy: 1. Romana Gajdošová 28:09, Alžběta Hrušková 28:25, 2. Vanda Křížková 28:34