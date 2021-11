Z Movember Game se stala v Kladně tradice. Volejbaloví orli už pošesté věnovali jeden z listopadových zápasů této dobročinné akci, která si klade za cíl zvýšit povědomí o zdraví mužů. Po pětileté šňůře se akce loni vinou covidu nekonala, letos se ale zase vrátila a díky podpoře fanoušků vynesla skvělý finanční obnos na charitu.

Kladenští volejbalisté v neděli do zápasu proti Liberci nastoupili ve speciálních dresech, které ozdobily výrazné kníry. O návrh charitativních trikotů se navíc postaral sám smečař klubu Tomáš Hýský. „Inspirace vychází z klasických věcí, které k této akci patří. Především růžové barvy a knírů. Když si připravím v počítači vše, co je s tím spojené, tak už jde jen o to, aby vše dávalo smysl a nebylo to jen naházené přes sebe,“ vysvětlil pro klubový web.

Pohled brankáře: Takový zápas bych mohl za Juventus chytat i já

Hráči oblékli dresy ve standardní modré barvě, která ke Kladnu neodmyslitelně patří, libero Tomáš Kunc pak dostal dres v barvě růžové. Jako nejcennějšího si kladenští příznivci nakonec vážili trikotu smečaře Jiřího Kraffera.

Celá sada kníratých dresů šla totiž hned po utkání do dražby, jejímž licitátorem se stal sám trenér týmu Milan Fortuník. Přestože na zápas přišlo méně diváků než v předchozích letech, vybrala se částka 52 400 korun, která předčila i výnos z předloňské aukce. Dres zmíněného Kraffera se přitom vyšplhal až na jedenáct tisíc korun.

Popření vlastního jména i triumf s pěti vyloučenými. Tyhle týmy vládnou okresům!

„Vzhledem k tomu, jak se momentálně mění covidová opatření a tím přišlo i méně fanoušků, než jsme čekali, tak jsem byl celkovou částkou velmi mile překvapen! Ještě jednou děkuji všem účastníkům dražby, byla to zase pěkná přestřelka nabídek a myslím, že i v komornějším počtu jsme si to všichni náležitě užili,“ uvedl trenér orlů pro klubový web.

Celý výtěžek z aukce věnovali kladenští volejbalisté na konto nadace Muži proti rakovině, která se zabývá bojem s rakovinou prostaty a varlat. Stejnou organizaci podpořili v roce 2017 také kladenští hokejisté, kteří tehdy dražili svoje růžové dresy.

Sportovní kluby pravidelně podporují celosvětovou charitativní akci Movember, která se zaměřuje na mužské zdraví. V listopadu je každoročně po celém světe věnována zvýšená pozornost podpoře zdravého životního stylu mužů a osvětě v oblasti onemocnění, jako jsou rakovina varlat a rakovina prostaty. Muži po celém světě na tuto akci upozorňují tím, že si po celý měsíc nechávají pod nosem narůst knír.

Šedesátník Jung: Naše parta na Novu hrála od podlahy a soupeře to bolelo