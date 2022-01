Čekalo se vyrovnané utkání, po celou dobu se však hrálo podle českobudějovické režie. A scénář byl ve všech sadách stejný. Příbramští se drželi přibližně do půlky setu, následně domácí výrazně odskočili a dokráčeli si pro klidné vítězství.

„Nepodali jsme dobrý výkon. Jihostroj nás přehrál asi ve všech činnostech. Mají výbornou mezihru a my jsme si s tím neuměli poradit. V posledním setu jsme zabrali a byli jsme aspoň trochu vyrovnaných soupeřem, ale jinak nás České Budějovice přehrály,“ přiznal kapitán Martin Böhm.

Domácí ovládli první i druhé dějství rozdílem třídy. Kocouři v závěru úvodní sady odvrátili částečený debakl a dotáhli se na rozdíl čtyř bodů, nicméně Jihostroj byl dobře namazaný a po celý zápas fungoval dobře a v prostředním dějství naplno ukázal svou sílu, když si ho přivlastnil poměrem 25:17.

FOTO: Vrabec poprvé na lavičce Záp. Máme jen ty nejvyšší cíle, potvrzuje

Až v závěrečné sadě se Kocourům podařilo držet krok s favoritem po celou dobu a dostali České Budějovice lehce pod tlak. Domácí však zvládli koncovku a využili druhý mečbol. „Škoda, že jsme nevyhráli ve třetím setu. Celý zápas jsme ale tahali za kratší konec. Nedokázali jsme se dostat do správného tempa. První dva sety to byl z naší strany matný výkon. Pozitivní bylo, že jsme bojovali až do konce,“ shrnul trenér Martin Démar.

Příbram tak potvrdila, že by se raději vyhnula Českým Budějovicím. Pošesté za sebou podlehla Jihostroji na jeho půdě bez zisku sady. Černá série trvá už pět let. Naposledy se Kocourům podařilo uhrát sadu respektive zvítězit na jaře 2017, kdy favorita trápili ve čtvrtfinále play-off. Tehdy Jihočeši zvítězili až v sedmém možném zápase a posléze si nakonec dokráčeli až pro mistrovský titul.

Navigátor František Tomášek přiznal. Dakar absolvoval se zraněným okem

České Budějovice – Příbram 3:0 (21, 17, 23)

Esa: 5:1. Bloky: 6:5. Rozhodčí: Grabovský, Možnár. Diváci: 820.

Příbram: Böhm, Šábrt, Johansen, Madaloz, Trojanowicz, Dolgopolov, libero Verasio. Střídali: J. Ureš, F. Ureš, Rosenbaum, Hulpach, Robinho.