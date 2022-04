„Určitě je to můj zatím největší úspěch. Na mistrovství v Chorvatsku jsem tehdy nastupoval vůbec poprvé. Bylo mi deset let a vůbec jsem nevěděl, co od toho očekávat. Po dvou dnech, kdy se hrálo, jsem vyhrál a sám jsem tomu nemohl uvěřit. Byl to velký hec do další kariéry,“ vzpomíná Vlček, který tehdy musel dostat výjimku od Světové minigolfové federace. V kategorii juniorů smí totiž standardně startovat jen hráči od třinácti do osmnácti let.

Vlček měl ale v tomto nepříliš obvyklém sportu potřebnou průpravu. Jeho otec, shodou okolností také člen reprezentace, je totiž v pravém slova smyslu průkopníkem adventure golfu u nás. Tento sport si vyzkoušel na dovolené na Kanárských ostrovech a v roce 2009 otevřel v Horním Bezděkově první hřiště na adventure golf v Česku.

„Je to něco mezi velkým golfem a klasickým minigolfem, který lidi můžou znát například z koupališť. Je to dobrodružný minigolf na umělé trávě, kde jsou přírodní překážky ve formě kamenů, odrážecích desek nebo vyšší trávy,“ vysvětluje Vlček zásady adventure golfu pro neznalé.

„Mě k tomu pochopitelně přivedl táta. Když mi bylo šest nebo sedm, tak mi dal hůl do ruky a řekl mi, ať si zkusím pár ran. Zkusil jsem to a chytlo mě to. Později jsem to začal brát trochu vážně a začal jsem hrát,“ vzpomíná Vlček.

Ten toho má za sebou už v patnácti letech hodně. Zahrál si v Chorvatsku, ve Švédsku, v Anglii, ve Finsku i v Rakousku nebo na Slovensku. V roce 2018 pak byl členem úspěšného českého týmu, který na domácí hřišti vyhrál mistrovství světa. Na podobný úspěch by teď rád navázal i ve Finsku.

„Mým cílem bude určitě vyhrát v kategorii juniorů a potvrdit, že jsem zkušený hráč, který už nějakou dobu hraje. V absolutní kategorii to bude hrozně těžké. Pokud skončím do poloviny, budu to brát jako úspěch,“ říká.

Co se týče týmové kategorie, bude český výběr pomýšlet na ty vůbec nejvyšší příčky. „Velmi dobře hrají Švédové a Němci, kteří se spolu velmi často perou o zlaté medaile. Podle posledních zpráv by se ale Německo letos nemělo účastnit. Budeme se tedy snažit být co nejvíc úspěšní a vyhrát mezi týmy,“ hlásí sebevědomě Vlček.

A jaké to je pro mladého hráče sejít se v jednom týmu se svým otcem, který ho k adventure golfu přivedl? „Není nic hezčího než ho občas porazit. Není to nic jednoduchého, ale začíná to mezi námi být hodně vyrovnané. Táta je pořád o trochu lepší, ale už mu šlapu na paty a nedávám mu to zadarmo,“ směje se mladý reprezentant.

Oba Vlčkové spolu s dalšími šesti českými spoluhráči teď doufají v co největší úspěch na severu Evropy. Mistrovství světa tam odstartuje 17. června a bude probíhat po dobu tří dní. Ještě před jeho startem ale čeká na hráče pořádná dřina.

„Každý hráč se intenzivně připravuje zhruba týden před turnajem. Trénink zabere přibližně pět šest hodin denně. Pokud je na hřišti ještě někdo další, tak je to s přestávkami a může se to táhnout i přes celý den,“ doplňuje Vlček, který doufá, že tvrdá dřina nakonec přinese ovoce.