Šestadvacet medailí, z nichž hned 12 je zlatých. Takový lesk má úspěch středočeských sportovních nadějí na Olympiádě dětí a mládeže, kterou po pět dnů hostil Karlovarský kraj. Členové středočeské výpravy si v pátek dále odváželi domů devět stříbrných medailí a pět bronzů. A ještě pocit, že se podařilo splnit původní cíl, a to obhájit čtvrté místo v celkovém hodnocení krajů z minulých zimních her, jež se konaly před dvěma roky v Pardubickém kraji.

Stříbro na snowboardu vybojovala Jana Zvířecí. | Foto: KÚ Středočeského kraje

Tehdy, v roce 2018, středočeští účastníci své výkony pozlatili rovněž dvanáctkrát, nicméně v barvě stříbra i bronzu vybojovali shodně vždy o jednu medaili méně než letos. A tentokrát to vlastně mohlo být v celkovém hodnocení ještě usměvavější. Vždyť co chybělo k dosažení třetího místa? Pouhých sedm bodů! O letošní medaile pro střední Čechy se – vedle hodnocení kolektivů – podělilo 14 mladých sportovců; šest dívek a osm chlapců. Nejúspěšnější byla rychlobruslařka Natálie Brichová, jíž to cinklo třikrát: vybojovala zlato a dvě stříbra. A hned šest závodníků, jedna dívka a pět chlapců, získalo po dvou medailích. Jednoznačně nejúspěšnějším sportem se pro Středočechy stalo rychlobruslení s 11 medailemi; následovaly běžecké disciplíny (4), snowboarding (3) – a po dvou medailích přinesly boje v akrobatickém lyžování, biatlonistů, krasobruslařů i šachistů.