Nový ligový ročník se naplno rozjede o následujícím víkendu. Florbalisté Dobříše do ní vstupují coby nováček Regionální ligy – nejvyšší krajské soutěže. Rozhodně však odmítají být pouze do počtu. V premiérové sezoně chtějí uhrát střed tabulky a postavit základ do let budoucích, který by měl následně posloužit až k postupu do divize.

V Dobříši se odehrálo 1. kolo Českého poháru Českého florbalu | Foto: Ondřej Jícha

Konec testování. Jede se naplno a zostra. Florbalová sezona nabízí první hrací víkend a hned do něj vletí Dobříšští Sokoli. Už v sobotu ráno je čeká zápas úvodní duel s Neratovicemi. „Na to že nás čeká nejtěžší sezona a největší výzva poslední doby, tak je to poprvé, co mám pocit, že nejsme tak připravení, jak bych si představoval. Ať už kvůli zraněním, morálkou ohledně práce v létě či mou trenérskou iniciativou. Vše se sešlo, že to není stoprocentní. Možná je to umocněné tím, že mám větší očekávání toho, co nás čeká, nebo mám i zkreslené vnímání oproti minulým letům,“ přemítal nahlas jeden z lídrů týmu Vojtěch Paul.

On sám přiznal, že až do srpna byl z průběhu letní přípravy hodně rozpačitý. Vše se změnilo až na soustředění, které Sokolové zvládli parádně. „Od začátku srpna jsem s tím spokojený. Do té doby to bylo takové všelijaké. Pohár rovněž splnil očekávání Dobříš,“ pochvaloval si Paul, i když jeho tým vypadl oproti předchozím letům už ve druhém kole, kde mu stopku vystavila Světlá nad Sázavou.

Dobříš se v derby odrazila k postupu, Žraloci uvízli na dně

„Divizní týmy z okolních regionů jsou zvyklé na mnohem fyzičtější hru co se týká osobních soubojů. Nikoho jsme nedokázali touhle hrou přehrát, což pramení z toho, že mají letní přípravu, zaměřují se na to. Rozhodčí k tomu tak přistupují, což si myslím, že je dobrý směr. Jsem naštvaný na nás, že nedokážeme hrát tak tvrdě,“ štvalo lehce kapitána Dobříše.

Tým, který vstupuje do Regionální ligy bude hrát ve stejném složení, jako v minulém roce. Paul přiznal, že vzhledem k brzkému startu ligové sezony mu dělá starosti, jak se Dobříš popere s úvodními zápasy, protože si láme hlavu nad tím, s jakou sestavou do nich půjde, než se k týmu připojí zranění hráči.

Foto: Sokolové dál vzlétají. Dobříšský florbal si zahraje nejvyšší region

Další faktor je neznámo, do kterého Sokoli vletí. „Tyhle týmy jsem posledních pár let nepotkával. Jsem fakt zvědavý, jak dopadne v porovnání s ostatními. Vím, že některé pracovaly docela dost a mají dost silné individuality, další zase nefungujou,“ uvedl Paul.

Cílem Dobříše v této sezoně je uhrát střed tabulky. „Situace ohledně sestupu je nevyzpytatelná. Týmy jsou tak vyrovnané, že každý zápas bude pro nás důležitý a každý hrací den bude pro nás play-off. Byl bych zklamaný, kdybychom do poslední chvíle bojovali o sestup. Tým je dost silný na to, aby uhrál střed a v horizontu dvou let bojoval o postup do divize, pokud vše zůstane, tak jak má,“ uzavřel Paul.