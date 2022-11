Nabitý Macíkův kalendář. Co vše je potřeba stihnout do začátku Dakaru?

Sedm týdnů zbývá pilotovi Martinovi Macíkovi do startu prestižní Rallye Dakar. Organizátoři slibují obtížnější a extrémnější závod, než byly v předchozích letech. Jeho trasa povede z pláží Rudého moře do zrádných horských terénů a přes neprozkoumané duny Pusté končiny, jedné z nejrozlehlejších pouští světa, kde by závodníci měli strávit tři perné dny. Oproti předešlému ročníku přibudou dvě etapy, celkově jich bude 14. Než se ale benešovský rodák postaví na Silvestra na start, čeká ho penzum práce.

Martin Macík se chystá na Dakar už v nové barevné kombinaci | Foto: MM Photography.