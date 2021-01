Vidina účasti v extraligovém play-off se znovu vzdálila. Volejbalisté Příbrami nezvládli dost možná klíčový duel v Beskydech, kde prohráli hladce ve třech setech a tři kola před koncem základní části ztrácí na poslední postupové místo, které momentálně okupují právě Beskydy, tři body. Ty ovšem mají ještě dva zápasy k dobru. Už dnes hrají s doma s Odolenou vodou a mohou tak náskok ještě navýšit.

David Juračka musel ze zápasu na půdě Beskyd odstoupit kvůli zranění | Foto: archiv klubu

„Celý týden jsme se na Beskydy připravovali. Dá se říct, že nás vůbec ničím nepřekvapily. Měli jsme zápas v jednotlivých fázích slušně rozehraný. Bohužel jsme pak překvapili sami sebe našim hodně špatným výkonem. Beskydy hrály to, co my víme, ale my jsme nedokázali v učitých momentech využít jejich rozpoložení, proto odjíždíme zklamaní a můžeme zase jen pogratulovat soupeři ke třem bodům,“ prohlásil po utkání trenér Daniel Rosenbaum.