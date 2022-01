Macík přitom do druhé etapy odstartoval skvěle. Po čtvrtině trati se držel na průběžné čtvrté příčce s mírným odstupem za třemi Kamazy. Po přibližně odjetých sto kilometrech ale začal postupně ztrácet a jeho manko začalo narůstat. „Užili jsme si to, až na pár chybiček a s jednou nějakou na motoru, takže jsme neměli stoprocentní výkon, ale i to k tomu patří,“ shrnul Macík ve videu poté, co dorazil do cíle do města Al Artavíjá.

Už na 120. kilometru předjel Macíka Loprajs. V tu chvíli byl sedlčanský jezdec za krajanem o osm sekund. Stačilo ujet další čtvrtinu trati a rozdíl mezi oběma narostl na tři a půl minuty. „Jsme skoro dobrý. Gumy máme všechny v pořádku. Nic jsme nezničili. Jo vlastně zničili. Mates napálil kapotu a utrhl světlo,“ řekl na adresu řidiče mechanik David Švanda.

Beze srandy! Macík dostal penalizaci, Šoltys bloudil a měnil kolo

Macík dělal co mohl, ale s potížemi na motoru mohl těžko pomýšlet, že by dohnal závodníky před sebou. „Holt jsme ztratili pár minut, myslím, že deset. Nedá se nic dělat. Jsme v cíli, to je důležité. Patnáct minut ztráta na prvního. To není tak hrozné. Podíváme se na celkové výsledky. Netušíme jak jsme na tom a zítra pěkně ze sedmého místa,“ myslel si Macík. Nakonec jeho ztráta byla o pět minut větší a bude muset odjíždět z horší příčky, byť jen o jednu pozici.

V celkovém pořadí ztrácí 32letý sedlčanský pilot na vedoucího Rusa Sotnikova přes padesát minut a je osmý. „Musím říct, že Dakar začíná pěkně ztvrda, pěkně zrychla. Vůbec si tady neodpustí nikdo nic. Jede se úplně jako krev, jak se umí,“ uznal Macík.

Nejel úplně to svoje, přesto Macík zahájil Dakar šestým místem

V cíli byl v klidu jeho navigátor František Tománek, který našel oproti první etapě všechny body. „Je to hezký takhle. Mně se to líbilo. Bylo to rychlý, drsný, zároveň navigačně opravdu zajímavý. Osmdesát procent písek, dvojkový duny,“ konstatoval v autě. „Od začátku do konce fakt těžký duny a hrozně rychlý písek,“ konstatoval Macík. „Hodně ostrý, malý rozbitý. Krpál vylomený,“ dodal Tomášek. Velkou roli sehrál ve druhé etapě déšť. Nejen že vyplavil bivak původně plánované maratonské etapy, ale také byl znát na trati, protože na závodníky čekal mokrý písek.

Pořadí 2. etapy Rallye Dakar 2022

1. Karginov 3:52:07

2. Sotnikov +0:00:38

3. Nikolajev +0:02:14

4. Šibalov +0:04:25 všichni Rus./Kamaz

5. Loprais +0:06:51

…

7. Macík +0:15:26

Celkové pořadí po 2. etapě Rallye Dakar 2022

1. Sotnikov 07:59:07

2. Nikolajev +0:02:07

3. Karginov +0:18:34

4. Šibalov +0:22:43 všichni Rus./Kamaz

5. Loprais +0:31:11

…

8. Macík +0:50:44