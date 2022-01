Celý rok se hlídal a dbal, aby se mu nic nestalo. V den odletu mu na poslední chvíli ale jeho dcera při krmení nešťastnou náhodou dloubla do oka tak smolně, že mu shrnula celou rohovku. Okamžitě musel na pohotovost, kde mu doporučili týden volna. Místo náplasti přes oko musel být ještě opatrnější a každý večer po každé etapě si mastil oko, které bylo celé červené a krvavé, aby bylo v pořádku. Jak sám přiznal, hlavně ze začátku mu levé zatáčky dělaly problém. Nakonec vše dobře dopadlo a celá posádka dojela na sedmém místě celkového pořadí.

Jak se četly poznámky se zraněným okem v průběhu Dakaru?

Nechtěl jsem o tom mluvit, ale dobře. Na jednu stranu jsem měl mlhu, takže jsem přetěžoval to druhé, takže bylo trošku unavenější. Ale nic, na co bych se mohl vymluvit nebo bych věděl, že bych uškodil týmu. Trošku jsem byl limitován, ale nic dramatického.

Jaký byl letošní Dakar z hlediska navigace?

Byl složitější v tom, že organizátoři dávali hodně poznámek do jedné řádky. Jinak nic víc. První Dakary byly náročnější co se navigace týče. Teprve jsem se učil. Cesta s elektronickým roadbookem je správná a dobrá. Ztrácí se původní smysl toho, že si člověk připraví trať se svými poznámkami. Mít papír u sebe. Vše je mnohem pohodlnější.

V čem je tedy největší rozdíl?

Teď si přehraji softwarově novou trasu, kterou dostanu pět minut před začátkem. Dřív jsem ji měl večer před startem, takže jsem přemýšlel. Pořád jsem něco počítal, vybarvoval. Nyní je všechno pohodlnější, nahraji si trať, vidím ji tam a jednodušeji se vše ovládá. V papíru jsem mohl otočit o stránku špatně. Tady, pokud není člověk dřevo, jede vše, jak má. Co se mi stalo poprvé, že jsem nenašel jeden bod, za sedm let, co jezdím.

Spokojeni nejsme. Vykřesali jsme maximum možného, říká Macík

Co se stalo?

Ztratili jsme se, ale věděli jsme, že za jeho minutí je jenom patnáctiminutová penalizace, tak jsme jeli dál. Kdyby byl za dvě hodiny, tak věřím, že ho najdeme a stálo by to za to. Takhle jsme si řekli, že ho můžeme obětovat. Hledání jsme dali deset minut a jeli jsme pryč. Takhle se zachovala celá špička.

Dávali jste zpětnou vazbu organizátorům, aby věděli případně, co upravit?

Já osobně ne. Co tam je napsané, tak tam je. Za mě to k tomu patří. Když organizátoři zase něco vymyslí na příští rok a navigace bude jiná nebo složitější, tak se tomu nebráním.

Co jste si říkal, když jste si nahrával trať a najednou ji viděl přibližně pět minut před startem místo večer před etapou?

Za tu chvíli nestihnu ani roadbook prolistovat, takže se podívám, kde bude neutralizace, kde se můžeme těšit, že si odpočineme, nebo naopak kde začínají duny a jak jsou velké. Abychom se na ně mohli připravit dopředu psychicky a stejně tak i auto. Víc z toho nevyčtu. Dřív jsme podle toho řešili, kolik budeme brát nafty, kde se s kým potkáme, kde bude nějaký přejezd. Kolikrát si odpočineme, protože tam byly kontrolní body, kde jsme dostávali razítka, tak jsme tušili co nás čeká.

Martin Macík říkal, že už jste jeli pomalu jako na klasické rallye Jak funguje navigace na Rallye Dakar oproti automobilové verzi pod zkratkou WRC?

Tam si trať najedete, sám si uděláte detailní popis do poznámek. Tady není možné, abychom měli popsaných detailně 480 kilometrů. Samozřejmě řidiči říkám hodně detailní věci, ale jedná se většinou o ty, které vidím a nejsou v roadbooku. Upozorňuji ho například na šutry, které musím vidět. Pokud je roadbook dobře udělaný, a že letos byl, tak větší nebezpečná díra, průsmyk, zúžení je v něm napsané tak, jak má být. Pokud jede člověk v ideální stopě, tak vše sedí.

Vám ale hned zkraje Dakaru roadbooky nešly. V čem byla chyba?

Zpětně jsem pochopil, že se jednalo trošku moje chyba. Měli jsme v roadbooku začínat od jiného bodu, protože se zkracoval. Na začátku jsem si nezkontroloval, že mi tam nahráli správnou verzi, takže jsem do etapy vjel podle té staré a nedokázal jsem se trefit na správný kilometr, kde jsme se napojovali. Takže jsem v tom plaval do té doby, než jsme přijeli do neutralizace, kde se mi roadbook zkalibroval a já se našel. Tohle ale byla moje chyba a nepozornost.

Nový kouč Příbrami Nikl: Konec v Benešově mě mrzí. Koukám se dopředu