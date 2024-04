Jejich pohádka napsala na první pohled smutný konec. S odstupem času ale bude jistě otevřený. Volejbalisté Příbrami završili extraligovou sezonu 2023/2024 na konečném čtvrtém místě. Těsně pod stupni vítězů. K bronzu chyběl kousek. I proto po domácí prohře s Kladnem hledal trenér Lubomír Vašina pro své svěřence jen pozitiva.

Trenér příbramských volejbalistů Lubomír Vašina. | Foto: Bohumil Kučera

„Udělali jsme úspěch. Nebyli jsme out, odehráli jsme dobré zápasy a bojovali jsme, nesložili jsme zbraně, což ukázal zápas na Kladně,“ konstatoval 63letý zkušený stratég bezprostředně poté, co Příbram prohrála s Kladnem 1:3 na sety a bronzové medaile si věšel na krk její středočeský rival. Kocouři byli kometou poslední sezony a umístili se nejlépe za posledních deset let. Stejně jako v roce 2014 skončili opět čtvrtí. V létě by tomu nikdo nevěřil, ale povedl se malý sportovní zázrak.

„Chodili lidi. Hráli jsme dobrý volejbal, což ukázalo i to, že jsme v top čtyřce nebyli zbytečně,“ pronesl hrdě Vašina, strůjce úspěchu. Zkušený lišák volejbalovému prostředí ukázal, že se s ním musí počítat a s mladým příbramským kolektivem dokázal velké věci. Tým bez hvězd dokráčel až do semifinále, tam už narazil na těžké kalibry, obhájce titulu a celek, který vehementně prahl po medaili

„Odehráli jsme dobré zápasy s Prahou, která byla po základní části první. Odehráli jsme relativně oba dva zápasy s Kladnem, které bylo druhé (po základní části),“ shrnul Vašina. Ačkoliv v Příbrami panoval čerstvý smutek, tak s odstupem času jí budou brát rozhodně pozitivně. „Když se oprostím od všech věcí, tak kluci budou mít na co vzpomínat a zhodnotí vše později. Zkušenosti jsou k nezaplacení,“ dodal kouč Kocourů.

Vašina také poděkoval fanouškům, kteří vytvořili parádní atmosféru. „Příbramské publikum naprosto skvělé. Myslím, že jsme pobláznili Příbram minimálně od semifinále a hráči si užívali hrát před takovým publikem, což je něco skvělého a závěr je jaký je. Obecně jsme měli dobrou sezonu,“ uzavřel Vašina.