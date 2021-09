Proč jste se rozhodli k angažování nového trenéra příbramského výběru?

Nového trenéra jsme hledali, protože ten stávající nemohl u výběru z časových důvodů dále pokračovat a rozhodl se ukončit tuto činnost. Sháněli jsme zapáleného člověka, který vytvoří dobrou partu, což vnímáme jako základ úspěchu. Vybrali jsme nakonec kompletně nový realizační tým výběru: trenér Jan David, vedoucí Pavel Bašík a asistent trenéra Tomáš Pilík.

S jakou vizí přichází k mužstvu?

Vize byla od začátku jasná. Dát dohromady dobrou partu a začlenit k A týmu superligy mladší hráče z výběru do 23 let.

Těšíte se na start nové superligové sezony?

Určitě se těšíme a už přípravný zápas s reprezentací, který skončil 3:3, nám ukázal, že jsme na dobré cestě.

Odnášíte si ze zkrácené předchozí sezony pozitiva, či negativa?

Vzhledem k tomu, že máme nový realizační tým celého výběru a také řešíme hráčské změny, tak se moc nedíváme zpět, ale hlavně dopředu.

Budete sázet na ostřílené hráče, nebo představíte i nováčky?

Určitě jsme chtěli zachovat ostřílené hráče, kteří budou zapadat do našeho nového konceptu, a k nim přidat několik jmen z kategorie do 23 let. Zkušenější hráče jsme požádali o podporu a pomoc mladým. A ti nám, věřím, přinesou chuť, dravost a zvýší základnu A týmu.

Příbramský výběr skončil druhý v Superlize malého fotbalu do 23 let. Takže s mladíky počítáte?

Ano. Pár hráčů ve výběru už bylo, ale nyní se chystáme zapojit mnohem víc hráčů z kategorie do 23 let.

Jaké ambice máte v nadcházejícím ročníku?

Určitě chceme postoupit do play-off. Ale také víme, že budujeme tým od začátku a bude potřeba čas, aby si vše sedlo.

Koho považujete za medailové adepty nové sezony?

To je velmi těžká otázka a odpověď na ni předem neexistuje. Jsou stabilně silné týmy, ale překvapit může kdokoli. Příbrami předem v kategorii do 23 let také nikdo moc nevěřil a nakonec jsme vicemistři republiky. (úsměv)