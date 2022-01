Macík vletěl do šutrů. Dakar zahájil osmým místem v prologu

„Můžu ještě zrychlit v písku, to víme. Bohužel nejel jsem úplně to svoje, ale pak jsme přijeli do skal, kde jsme dohnali úplně všechny. Nevím, jak jsme na tom byli v neutralizaci. Bohužel poté přišly písky v posledních sto kilometrech a nenašli jsme jeden bod,“ popisoval první dojmy Macík po dojetí do cíle první etapy.

Jeho týmový navigátor se snažil problém přiblížit. „V podstatě jsme ho minuli. Byl to tak složitý terén a tak hrozně rozježděný, kdy proti nám jeli všichni Rusáci. Všichni ho hledali, tak jsme si ho zkrátili a pak přišlo rozhodnutí, jestli má cenu bod hledat a vracet se. Věděli jsme, že za patnáct minut a prostě jsme řekli, že raději pojedeme dál, než se tam hledat se všemi,“ vysvětloval Tomášek.

„Uvidíme, kdo se vrátil a kdo ho našel, protože víme, že za námi některé posádky to rovnou otočili, takže vzali stejný risk a rozhodnutí. Nevíme, jak na tom jsme a jsme trošku kyselý,“ přiznal Macíkův navigátor. V cíli nakonec z toho bylo šesté místo se ztrátou 20 minut a 56 sekund na vedoucího Sotnikova. Před sedlčanským týmem je pouze kvarteto Kamazů, mezi které se vklínil ještě třetí Aleš Loprais, který má jedenáctiminutový náskok před Macíkem.

Následovat měla maratonská etapa, ve které se závodníci měli obejít na jednu noc bez asistenčních vozů. Kvůli dešti a vyplavení maratonského bivaku ale dojde ke změně a s velkou pravděpodobností se v pondělí pojede jen klasická etapa.

Pořadí po 1. etapě Rallye Dakar 2022

1. Dmitrij Sotnikov 4:06:22

2. Eduard Nikolajev +31

3. Aleš Loprais +09:58

4. Anton Šibalov +18:56

5. Andrej Karginov +19:12

6. Martin Macík +20:56