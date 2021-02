A je to venku! Příbramský automobilový závodník Jan Černý představil svůj nový závodní speciál pro nadcházející sezony. Účastník (nejen) MČR v rallye bude jezdit s vozem Škoda Fabia R2 evo.

Automobilový závodník Jan Černý a jeho závodní speciál Škoda Fabia Rally2 evo. | Foto: archiv Jana Černého

„Chceme jet s autem moderním. Tak, abychom mohli vyrazit do mistrovství Evropy, případně někdy třeba do mistrovství světa. Musím říct, že má velkou radost, že se nám to podařilo zajistit. Jsem moc spokojený a těším se na novou sezonu, novou výzvu,“ uvedl Černý ve videu na sociálních sítích, kde také prozradil, že si auto přivezl před nedávnem z Francie.