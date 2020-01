Ačkoli už Nymburáci splnili svůj cíl a skončí nejhůře na druhém místě ve skupině, mají stále naději i na její vítězství. K tomu ale potřebují v černohorském přístavním městě zvítězit a doufat, že Tenerife zaváhá v Bambergu. Pokud Nymburk uspěje, vylepší svůj nejlepší výsledek v Lize mistrů ze sezony 2017/18, kdy měl deset výher.

Nymburk zatím prohrál jen doma s Tenerife a v Peristeri. S pouhými dvěma zaváháními je tak spolu s Tenerife nejlepším týmem celé soutěže, má ale horší vzájemné bilance.

„Jedeme tam vyhrát. Doufám, že jsme se neuspokojili druhým místem a že pořád chceme skončit první, i když to není jen v našich rukách. Tenerife klidně může v Bambergu zaváhat,“ řekl Petr Benda.

V Baru však nečeká jednoduchý úkol. Zatímco venku Mornar ještě neuspěl, včetně prohry 74:91 s Nymburkem, doma vyhrál čtyři poslední zápasy Ligy mistrů a předvádí zde mnohem lepší výsledky. Český celek navíc vyrazil oslabený o tři hráče.

Výhodou pro Nymburk může být fakt, že Mornar už nemá naději na postup do play off, když na čtvrté Peristeri ztrácí už tři výhry.

„Před domácím publikem to nemůže pojmout jinak, než se snažit vyhrát. Už u nás ukázali, že to není vůbec špatný tým, hráče má velice kvalitní, jenže odešli fyzicky a my toho využili,“ připomněl Benda první vzájemný zápas. „Musíme se snažit hrát rychle dopředu. Na to soupeř u nás neměl odpověď. Takže pokud budeme předvádět naší hru a zkusíme ty jejich vysoké pivoty uběhat, tak věřím, že můžeme vyhrát,“ dodal Benda.

Mornar o víkendu získal dvě nové posily – pivota Daria Hunta a rozehrávače Isaiaha Whiteheada, který odehrál 89 zápasů v NBA. Zatím ale není jisté, jestli je stihne klub zaregistrovat.

Zápas bude také soubojem dvou nejlépe blokujících hráčů soutěže. Nymburský Zach Hankins je s průměrem 2,4 bloku na zápas lídrem soutěže, ovšem Uroš Lukovič z Mornaru je hned za ním. „Pokud bych měl vybrat nejlepšího obránce v soutěži, asi bych ukázal na Lukoviče. Má opravdu velké rozpětí rukou. Nedávno měl šest bloků za zápas,“ ocenil soka Hankins.

Nymburk ještě nikdy nevyhrál šest zápasů v řadě, což nyní může dokázat. Trenér Oren Amiel ale musí řešit oslabení v sestavě. Doma totiž zůstali zranění Michael Dixon a Pavel Pumprla a také nemocný Jaromír Bohačík.

Utkání začíná v úterý ve 20:00, přímý přenos vysílá NOVA Sport. (dš)

Zach Hankins: Je to těžké přijmout

Tragédie nejslavnějšího basketbalisty planety Kobe Brynta poznamenala také hráče mistrovského Nymburka. Američan Zach Hankins vzkázal z výjezdu do černé Hory, kde tým čeká další zápas Ligy mistrů, že je těžké přijmout smrt někoho, kdo na hřišti působil jako superhrdina a jako nesmrtelná bytost. „Je to neuvěřitelný šok pro celý basketbalový svět, hrozná tragédie. Vždyť jeden z nejlepších hráčů historie odešel tak brzy. Byl to hráč, který byl vždy přirovnáván k Michaelovi Jordanovi. Všichni se od něj mohli učit jeho hráčskou psychiku a pracovní etiku. Pro mnoho lidí byl velkou inspirací. Já se narodil v roce, kdy byl draftován, takže jeho kariéru zamlada znám jen ze sestřihů, ale později na mě měl také vliv. A nejvíce si pamatuji, jak jsem sledoval jeho poslední zápas, ve kterém dal 60 bodů. Bylo vždy skvělé ho sledovat při hře, ale také po kariéře, jak podporoval v basketbale svou dceru, která také bohužel tragicky zahynula,“ litoval Hankins. (mal)