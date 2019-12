Nymburk má zatím skupinu velmi dobře rozehranou, když ze šesti zápasů prohrál jen s dosud neporaženým Tenerife. Nyní ho čeká velká výzva v podobě tří venkovních zápasů za sebou. Po Peristeri se představí v Bambergu a v Gaziantepu.

„My se nedíváme dál než na příští zápas. Všechno úsilí dáváme do toho, abychom vyhráli s Peristeri a pak se uvidí,“ řekl trenér Oren Amiel. „Každý zápas Ligy mistrů je těžký, zvláště pak v Řecku. Peristeri je velmi dobrý tým s hodně zbraněmi a musíme si na ně dát pozor a nic nepodcenit,“ dodal.

Peristeri je čtvrtý tým minulé sezony řecké ligy, když po základní části byl dokonce druhý. A i v této sezoně se zatím drží na druhém místě. V Lize mistrů pak Peristeri patří pátá příčka se třemi výhrami a třemi porážkami.

Vedení klubu se přesto dohodlo na odchodu trenéra Iliase Zourose kvůli neshodám ohledně řízení týmu. Kádr po něm převzal asistent Nikos Papanikolopulos. Ten při premiéře dovedl tým k jasné ligové výhře 101:63 nad předposlední Larisou.

„Viděl jsem statistiku, že týmy, které změnily trenéra, vždy v prvních pár zápasech zničily soupeře. Hráčům to dává extra motivaci. Pro nás to znamená, že musíme jít do zápasu o to lépe připraveni a obezřetnější,“ upozorňuje trenér Amiel. „Vždy to má dvě stránky. Určitě to přinese trochu změnu jejich strategie a my nemáme tolik času a zdrojů, jak se na nového kouče připravit, ale na druhé straně známe jejich hráče a na ty se můžeme připravit,“ dodal Vojtěch Hruban.

Reprezentační střelec by měl být hlavní zbraní Nymburka. Oproti předchozím zápasům totiž český mistr nemůže počítat s Ivanem Almeidou, který se rozhodl v klubu skončit, a ani s nejlepším střelcem Jaromírem Bohačíkem, který má z posledního duelu s Mornarem poraněné chodidlo a do Řecka necestuje. Vůbec poprvé tak bude na zápas Ligy mistrů nominován i mladý rozehrávač Jakub Tůma. Větší prostor by mohl dostat Petr Šafarčík, který má dosud na kontě v Lize mistrů jen dvě minuty, ale v posledních ligových zápasech ukazoval dobrou formu.

Oba soupeři si ale zakládají hlavně na zapojení celého týmu do ofenzivy. Hlavní oporou řeckého celku je zkušený rozehrávač William Hatcher, který má s českým basketbalem zkušenosti z působení v Děčíně, kde v letech 2008 až 2012 patřil mezi hvězdy české ligy. Nyní dává v Lize mistrů v průměru 13,2 bodů na zápas.

„V české lize to byl mimořádný hráč a kvalitu prokázal i v Evropě, stále je to velmi dobrý hráč a jeden z klíčů pro nás směrem k vítězství bude ho zastavit,“ uvedl Hruban.

Podle něj má Peristeri velmi dobrý tým a očekává hodně vyrovnaný zápas. „Měli několikrát docela smůlu, jinak mohli být mnohem výše,“ připomněl Hruban, že Peristeri třikrát těsně prohrálo. „My máme k soupeři respekt a tušíme, že to bude bitva. Musíme nastoupit tak, jako bychom šli do války,“ dodal Hruban.

David Šváb